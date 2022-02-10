Россия начала совместные с Беларусью маневры "Союзная решимость - 2022"

Задействованы будут в том числе полигоны Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не называлось. Известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", многоцелевые истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.

Конфликт вокруг Украины

Маневры "Союзная решимость - 2022" проходят на фоне обострения конфликта вокруг Украины. С начала лета 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военные учения. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, но Кремль отрицает планы такой операции.