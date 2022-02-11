В воскресенье в Латвии начнутся военные учения: в небе будут видны боевые вертолеты США

Также запланировано движение военной техники по основным и региональным дорогам Латвии, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

В рамках подготовки к учениям первые полеты и перемещения боевой техники начнутся 13 февраля.

С 18 февраля по 23 марта на территории Латвии пройдут международные военные учения Saber Strike 22 под руководством командования Вооруженных сил США в Европе. Кроме того, с 28 февраля по 11 марта пройдут международные военные учения Crystal Arrow 22, организованные Мотострелковой бригадой Сухопутных войск НВС.

Эти два подразделения будут работать вместе, чтобы продемонстрировать боевую готовность членов НАТО, укрепить принципы коллективной обороны НАТО и способствовать сдерживанию. Учения Sabre Strike 22 и Crystal Arrow 22 направлены на повышение оперативной совместимости воинских частей союзников во время тактических операций, включая демонстрацию возможностей в зимних условиях.

В рамках учений также пройдут тренировки подразделений ПВО Балтийского региона. Одной из задач Мотопехотной бригады Сухопутных войск является улучшение взаимодействия командных элементов штаба, а также отработка процедур планирования и проведения многонациональных операций.

В учениях Saber Strike 22 и Crystal Arrow 22 примут участие около 2800 солдат и военнослужащих из Латвии и США, а также из десяти других стран, подразделения которых входят в боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии.

В боевую группу под руководством Канады входят солдаты из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Командная структура Североатлантического союза в Sabre Strike 22 будет представлена ​​Объединенным командованием безопасности НАТО и другими элементами поддержки международных операций.