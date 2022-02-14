Кризис вокруг Украины: Байден позвонил Зеленскому, проблемы с авиаперевозками, сотрудники ОБСЕ покидают Донецк

Президент США Джо Байден уже в третий раз с начала года позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Украинские пассажиры сообщают об отмене многих авиарейсов в понедельник - по данным источников, это произошло из-за отказа страховых компаний предоставить страховку для полетов над Украиной. Тем временем некоторые сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе стали покидать штаб-квартиру организации, поскольку гражданам ряда западных стран рекомендовано немедленно эвакуироваться из Украины.
Как сообщает Белый дом, во время часовых переговоров с Зеленским Байден "подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины". Американский президент также снова заявил о готовности решительно ответить на дальнейшую агрессию России. "Лидеры также согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и сдерживания в ответ на российскую военную эскалацию на границах Украины", - сказано в сообщении.
В свою очередь Зеленский написал в "Твиттере", что его разговор с Байденом касался "безопасности, экономики, существующих рисков, санкций и российской агрессии".
В субботу Байден также около часа говорил с президентом России Владимиром Путиным и предупредил его, что в случае вторжения "США вместе с союзниками и партнерами решительно ответят и быстро заставят Россию заплатить очень дорогую цену".
Москва, собравшая у границ с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, отрицает планы военного нападения.
Украина просит об экстренной встрече участников Венского документа
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье заявил, что власти России не ответили на запрос Киева в рамках Венского документа - договора в рамках ОБСЕ, который предполагает обмен военной информацией для обеспечения безопасности в Европе и предотвращения военных конфликтов.
По словам Кулебы, Украина собирает встречу с Россией и всеми участниками Венского документа в течение следующих 48 часов "для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму". "Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства относительно военной прозрачности ради снижения напряженности и укрепления безопасности для всех государств-участниц", - написал Кулеба в "Твиттере".
В последние месяцы Россия требует закрыть дорогу в Североатлантический альянс для Украины и говорит об угрозе ее безопасности, возникшей в связи с расширением НАТО на Восток, то есть вступлением военный блок восточноевропейских стран. При этом Москва ссылается на принцип "неделимости безопасности", по которому страны не имеют право обеспечивать свою собственную безопасность в ущерб безопасности других государств.
Российские чиновники заявления Кулебы пока не комментировали.
Отмена авиарейсов из Украины
Правительство Украины на экстренном заседании в воскресенье вечером решило выделить 16,6 млрд гривен (592 млн долларов), чтобы избежать прекращения международного авиационного сообщения. До этого все больше украинских пассажиров начали получать сообщения об отмене рейсов в понедельник. Это объясняется отказом международных страховых компаний покрывать страховые случаи при полетах над Украиной.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, выделение денег "позволит стабилизовать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантирует возвращение на Украину наших граждан, которые сейчас находятся за рубежом".
Украинские чиновники настаивают, что не намерены закрывать воздушное пространство над Украиной.
При этом в воскресенье депутат Верховной Рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил: "Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (17:00 мск) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины".
Официального подтверждения этой информации не было, международные авиакомпании все еще продают билеты в Киев в обычном режиме.
Слухи о закрытии воздушного пространства стали распространяться с молниеносной скоростью после того, как в субботу авиакомпания KLM приостановила полеты на Украину из-за красного уровня опасности, присвоенного стране МИД Нидерландов. Именно Нидерланды потеряли больше всех граждан в ходе крушения "Боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году.
Кроме того, в воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что лизингодатель запретил ее самолету входить в воздушное пространство Украины. Из-за этого борт, выполнявший рейс из португальской Мадейры в Киев, приземлился в аэропорту Кишинева. "12 февраля крупнейшие страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины, - сообщили в SkyUp. - Это решение связано с повышенными рисками начала боевых действий".
Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в своем "Фейсбуке" подтвердил, что у "некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования, что очевидно, учитывая информационное поле и текущие события". При этом он заявил, что правительство "готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка".
Сотрудники ОБСЕ уезжают
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал всех сохранять спокойствие, добавив, что самым большим врагом может оказаться паника. При этом правительства более чем десятка стран, в том числе США и Великобритания призвали своих граждан покинуть Украину из-за угрозы вторжения.
В числе тех, кто выполняет эту рекомендацию, были и сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе, которые стали покидать регион в воскресенье. Несколько бронированных машин с логотипом ОБСЕ, загруженных чемоданами, утром покинули штаб-квартиру организации в Донецке.
Источники агентства Рейтер сообщают, что США решили вывести всех своих наблюдателей из Украины, а Великобритания перевела сотрудников ОБСЕ из районов под контролем сепаратистов на территорию, контролируемую Киевом.
Позже миссия ОБСЕ на Украине объяснила, что "отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ [специальная мониторинговая миссия], следует покинуть Украину в следующие несколько дней". "Миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине", - уточняет организация.
Информацию о том, что некоторые сотрудники ОБСЕ покидают восток Украины "в связи с ухудшением условий безопасности", подтвердила представитель российского МИД Мария Захарова. "Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность, - говорится в комментарии на сайте министерства иностранных дел России. - Исходим из того, что в условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии в полном соответствии с ее мандатом востребована как никогда".
Специальная миссия ОБСЕ была развернута на востоке Украины после начала вооруженного конфликта между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами.
В сентябре Россия объявила, что не будет продлевать мандат группе наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной после 30 сентября. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что "присутствие наблюдателей ОБСЕ на территории РФ используется для антироссийских нападок".
Позже в ОБСЕ рассказали о проблемах, с которыми наблюдатели столкнулись еще до непродления мандата. В частности, Россия строго ограничила географический охват миссии и "допускала работу наблюдателей лишь на специально отведенных и очень небольших участках, где было запрещено использование биноклей и камер", заявили в организации.
Таким образом, штабы наблюдателей ОБСЕ оставались только в подконтрольных сепаратистам Донецке и Горловке.
"У них есть все, что нужно для наступления"
Представитель США в НАТО Джулиан Смит в воскресенье еще раз повторила, что, по данным Вашингтона, наступление России на Украину может начаться совсем скоро: "В США есть ощущение, что ситуация сейчас очень тревожная, очень опасная, и мы верим, что что-то может произойти в ближайшие дни.
"Мы видели, что у них [у России] более 100 тысяч солдат на границе, они перебросили десятки тысяч военных в Беларусь, а также направили множество вспомогательных материалов. У них есть все что нужно, чтобы начать наступление, нападение может произойти очень скоро. У нас нет информации о том, что Путин точно принял решение о вторжении, но мы хотим предупредить и наших союзников, и американских граждан, и Украину, что нападение может начаться в течение нескольких дней", - заявила она.
Главный советник Кремля по внешней политики Юрий Ушаков накануне заявил, что "нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординированно, и истерия достигла апогея".
Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Си-эн-эн заявил, что Вашингтон не готов предсказывать возможность начала российского вторжения на Украину в какой-либо конкретный день. Ранее несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на источники в разведке, что агрессия может начаться 16 февраля, однако агентство Рейтер сообщает, что его собеседники в правительстве подтвердить это не смогли.
"Мы уже некоторое время говорим, что окно открыто, и вторжение России на Украину, масштабные военные действия, сейчас могут начаться в любой день", - сказал Салливан.
"Не вторжение, а учения"
Одновременно министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил дипломатические усилия западных стран с политикой умиротворения, проводившейся в отношении нацистской Германии. "В воздухе запахло Мюнхеном", - заявил Уоллес газете Sunday Times, отсылая к соглашению с Адольфом Гитлером, заключенное Великобританией, Францией и Италией, которое так и не смогло предотвратить Вторую мировую войну.
США и другие страны Запада указывают, что Россия сосредоточила беспрецедентно большое количество войск и боевой техники на границах с Украиной, в аннексированном Крыму и в Беларуси. Москва настаивает, что у нее нет планов военного вторжения на Украину, а передвижения российских войск по своей территории не должны никого беспокоить. Развертывание войск в Беларуси Москва и Минск называют совместными учениями, которые закончатся 20 февраля.
На этой неделе МИД России заявил о "сговоре" западных властей и СМИ с целью "нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий".