Кризис вокруг Украины: Байден позвонил Зеленскому, проблемы с авиаперевозками, сотрудники ОБСЕ покидают Донецк

Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в своем "Фейсбуке" подтвердил, что у "некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования, что очевидно, учитывая информационное поле и текущие события". При этом он заявил, что правительство "готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка".

Сотрудники ОБСЕ уезжают

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал всех сохранять спокойствие, добавив, что самым большим врагом может оказаться паника. При этом правительства более чем десятка стран, в том числе США и Великобритания призвали своих граждан покинуть Украину из-за угрозы вторжения.

Сотрудники ОБСЕ покинули отель в Донецке с чемоданами ФОТО: Reuters

В числе тех, кто выполняет эту рекомендацию, были и сотрудники миссии ОБСЕ в Донбассе, которые стали покидать регион в воскресенье. Несколько бронированных машин с логотипом ОБСЕ, загруженных чемоданами, утром покинули штаб-квартиру организации в Донецке.

Источники агентства Рейтер сообщают, что США решили вывести всех своих наблюдателей из Украины, а Великобритания перевела сотрудников ОБСЕ из районов под контролем сепаратистов на территорию, контролируемую Киевом.

Позже миссия ОБСЕ на Украине объяснила, что "отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ [специальная мониторинговая миссия], следует покинуть Украину в следующие несколько дней". "Миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине", - уточняет организация.

Информацию о том, что некоторые сотрудники ОБСЕ покидают восток Украины "в связи с ухудшением условий безопасности", подтвердила представитель российского МИД Мария Захарова. "Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность, - говорится в комментарии на сайте министерства иностранных дел России. - Исходим из того, что в условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии в полном соответствии с ее мандатом востребована как никогда".

Специальная миссия ОБСЕ была развернута на востоке Украины после начала вооруженного конфликта между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами.

В сентябре Россия объявила, что не будет продлевать мандат группе наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной после 30 сентября. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что "присутствие наблюдателей ОБСЕ на территории РФ используется для антироссийских нападок".

Позже в ОБСЕ рассказали о проблемах, с которыми наблюдатели столкнулись еще до непродления мандата. В частности, Россия строго ограничила географический охват миссии и "допускала работу наблюдателей лишь на специально отведенных и очень небольших участках, где было запрещено использование биноклей и камер", заявили в организации.

Таким образом, штабы наблюдателей ОБСЕ оставались только в подконтрольных сепаратистам Донецке и Горловке.

"У них есть все, что нужно для наступления"