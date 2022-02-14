Пн, 14.02.2022
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Алла Пугачева, певица
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Видео ⟩ Источник: Россия перебрасывает танки к украинской границе

ФОТО: AP/Scanpix

Вооруженные силы России перебрасывают танковую армию из Воронежа и Московской области в регионы, граничащие с Украиной, сообщает исследовательский проект Conflict Intelligence Team.

Согласно видео, опубликованному Conflict Intelligence Team, 11 февраля на железнодорожной станции Масловка на окраине Воронежа выведен эшелон с самоходными гаубицами "Мста-С" и танками Т-80У.

Танки также были замечены в поездах в Белгороде в конце прошлой недели. По данным Conflict Intelligence Team, танки были доставлены в Белгород с двух железнодорожных станций Московской области. Еще один эшелон с военной техникой прибыл в Белгород из Смоленской области.

Группа Conflict Intelligence Team отмечает, что это перемещение военной техники свидетельствует о переброске дополнительных сил к границе с Украиной.

"Такое движение к границе [Украины] вызывает особую озабоченность, учитывая предупреждения разведки США о предстоящей операции России против Украины",

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- сказано в заявлении Conflict Intelligence Team.

Западная разведка с осени прошлого года регулярно предупреждала о возможном новом нападении России на Украину. Россия отвергает подобные обвинения, заявляя, что перемещение войск на территории страны является внутренним делом России.


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