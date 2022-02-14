Видео ⟩ Источник: Россия перебрасывает танки к украинской границе
Вооруженные силы России перебрасывают танковую армию из Воронежа и Московской области в регионы, граничащие с Украиной, сообщает исследовательский проект Conflict Intelligence Team.
Вооруженные силы России перебрасывают танковую армию из Воронежа и Московской области в регионы, граничащие с Украиной, сообщает исследовательский проект Conflict Intelligence Team.
Согласно видео, опубликованному Conflict Intelligence Team, 11 февраля на железнодорожной станции Масловка на окраине Воронежа выведен эшелон с самоходными гаубицами "Мста-С" и танками Т-80У.
Воронеж pic.twitter.com/2rce61B1KQ— IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 11, 2022
Танки также были замечены в поездах в Белгороде в конце прошлой недели. По данным Conflict Intelligence Team, танки были доставлены в Белгород с двух железнодорожных станций Московской области. Еще один эшелон с военной техникой прибыл в Белгород из Смоленской области.
Білгород, місце зйомки: 50.589635676913296, 36.60122715538944 https://t.co/1jDvIbmT7J— Danvan (@danvan71) February 12, 2022
Группа Conflict Intelligence Team отмечает, что это перемещение военной техники свидетельствует о переброске дополнительных сил к границе с Украиной.
- сказано в заявлении Conflict Intelligence Team.
Западная разведка с осени прошлого года регулярно предупреждала о возможном новом нападении России на Украину. Россия отвергает подобные обвинения, заявляя, что перемещение войск на территории страны является внутренним делом России.