Видео ⟩ Источник: Россия перебрасывает танки к украинской границе

Согласно видео, опубликованному Conflict Intelligence Team, 11 февраля на железнодорожной станции Масловка на окраине Воронежа выведен эшелон с самоходными гаубицами "Мста-С" и танками Т-80У.

Танки также были замечены в поездах в Белгороде в конце прошлой недели. По данным Conflict Intelligence Team, танки были доставлены в Белгород с двух железнодорожных станций Московской области. Еще один эшелон с военной техникой прибыл в Белгород из Смоленской области.

Группа Conflict Intelligence Team отмечает, что это перемещение военной техники свидетельствует о переброске дополнительных сил к границе с Украиной.

"Такое движение к границе [Украины] вызывает особую озабоченность, учитывая предупреждения разведки США о предстоящей операции России против Украины",

- сказано в заявлении Conflict Intelligence Team.