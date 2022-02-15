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"Бизнесмены" в беде и "агенты спецслужб" на задании. Как работают "романтические" мошенники

ФОТО: pixabay.com

За прошлый год мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков Латвии более 11 миллионов евро - таковы данные Ассоциации финансовой отрасли. Один из способов обмана - это "романтическое" мошенничество, когда преступник заманивает жертву красивыми обещаниями и картинами восхитительного безоблачного будущего, а потом пропадает вместе с тысячами евро, полученными якобы для покупки авиабилетов или, скажем, для "разблокировки счета".

Состоятельный бизнесмен с заблокированным счетом

Иева (имена всех героев изменены) познакомилась с Колином в социальных сетях. После долгой и красивой переписки они стали мужем и женой. Правда, пока - без официальной регистрации брака.

Колин представился Иеве предпринимателем с бизнес-контрактом в Турции. Но вот незадача: ввиду досадного стечения обстоятельств счет предприятия оказался заморожен - чтобы его разблокировать, надо было внести 7320 евро на счет в итальянском банке.

Колин прислал Иеве по электронной почте банковский запрос. Всей суммы у Иевы не было, поэтому она оформила заем в размере 6000 евро, чтобы помочь любимому человеку в непростой жизненной ситуации.

Банк приостановил платеж Иевы, чтобы выяснить цель перечисления: оно показалось нехарактерным для обычных действий клиентки с ее счетом. В результате выяснилось, что Иева стала жертвой романтического мошенничества. У нее остались кредитные обязательства в размере 4000 евро.

"С потенциальными жертвами (главным образом, женщинами) мошенники знакомятся в социальных сетях и на сайтах знакомств и обычно продолжают общение по электронной почте или в мессенджере. Общение продолжается по крайней мере неделю или дольше, пока мошенник втирается в доверие к жертве. Во многих случаях жертве кажется, что этот друг по переписке, с которым она никогда не встречалась в реальной жизни, - очень близкий человек. Порой доходит до таких сильных чувств, что в интернете заключается брак. Личных встреч со своей жертвой мошенник избегает - общается, в основном, при помощи переписки, отправляет вполне похожие на реальные, вызывающие доверие фотографии", - говорит глава службы безопасности банка SEB Марцис Пелцис.

Будущий муж-военный и внезапная увольнительная

Анна познакомилась с Алексом в одной из соцсетей. Алекс оказался американским военным, который сейчас проходит службу в Йемене. Он отправлял Анне фото с армейской базы, позировал в военной форме.

Лично Анна с Алексом еще не встречалась. И вот у Алекса внезапно выдалась возможность оформить увольнительную и прилететь к Анне в Латвию. Но был нюанс: за билеты и предоставление отпуска нужно заплатить 2700 евро. А сам Алекс совершить платеж, конечно же, не может, потому что находится на службе.

Анна вела переписку с военным командованием, правда, у них оказался весьма своеобразный почтовый ящик: militaryemergencyleave.usaarmy@gmail.com.

С него-то Анне и были отправлены банковские реквизиты для оплаты. Платеж надо было сделать на имя военной службы США, на счёт в Красном Кресте в одном из российских (!) банков либо через служебное приложение. И, разумеется, всю информацию об этом Анна должна была хранить в тайне.

У Анны были семейные сбережения, и она совершила платеж. Но после этого Алекс, к сожалению, прекратил дальнейшее общение, и влюбленные так и не встретились.

"Фантазия у мошенников богатая. Зачастую они выдают себя за попавших в плен иностранных дипломатов, врачей ООН, агентов спецслужб или инженеров, строящих секретный объект где-то вдали от родины. В ход идут обещания личной встречи, переезда в страну жертвы для счастливого воссоединения и прекрасной дальнейшей совместной жизни.

Завоевав доверие жертвы, мошенник объявляет ее единственным человеком во всем свете, который способен вызволить любимого из ловушки коварных врагов. Или ловушек, которые следуют одна за другой.

Часто мошенник создает у жертвы иллюзию того, что на самом-то деле он богат, у него есть деньги или материальные ценности, просто именно сейчас он, увы, не может ими распоряжаться. Мошенник даже может поделиться с жертвой данными для доступа к своему банковскому счету - как не доверять ему после этого", - говорит Пелцис.

"Я перечислю тебе деньги, а пока они идут, заплати со своего счета"

На платформе Tinder Даце познакомилась с Томасом. Дальнейшее общение они продолжили в мессенджере WhatsApp. Томас оказался не кем-нибудь, а владельцем транспортной компании, много путешествующим по работе. И как раз в тот момент он якобы был в пути из порта Амстердама в Сингапур.

За теплой перепиской последовал всплеск взаимной симпатии. И тут у Томаса случилась беда - сломалось судно. И без дорогостоящей детали оно никак не могло продолжать путь. Томас, конечно, не сидел без дела и даже организовал доставку запчасти прямо на борт, в открытое море. Однако из-за проблем со связью бизнесмену никак не удавалось оплатить заказ. Поэтому он попросил об этой услуге Даце.

Поскольку переписка между Даце и Томасом продолжалась уже какое-то время, они стали близки. Настолько, что Томас передал Даце данные для доступа к своему интернет-банку и отправил ей реквизиты, чтобы она сама попробовала перечислить деньги. Даце подключилась к интернет-банку Томаса и попыталась совершить платеж. Выскочило сообщение, что платеж не удался.

ФОТО: pixabay.com

Тогда Томас предложил новое решение: он перечислит деньги на счет Даце, чтобы она выполнила оплату за столь необходимую деталь в своем интернет-банке. Томас утверждал, что деньги уже отправлены на счет Даце, вот только обработка платежа займет 3-4 рабочих дня. А оплатить запчасть надо срочно. Иначе судно не сможет продолжить путь.

И тут Даце великодушно предложила заплатить за деталь из собственных средств, будучи уверенной в том, что со дня на день на ее счет поступят деньги, отправленные Томасом. Даце заплатила за деталь 5138 евро. После этого сообщение пришло от логистической компании: за доставку нужно заплатить отдельно. Даце взяла кредит и перечислила еще 2000 евро на счет в одном из литовских банков.

Томас очень волновался, говорил, что несет ответственность за весь экипаж судна. Когда логистическая компания подтвердила получение платежа и доставку детали, Томас назвал Даце своей спасительницей и пообещал вернуть ей все деньги.

Когда запчасть была доставлена на судно и заменена, выяснилось, что для ее нормального функционирования требуется установка какого-то программного обеспечения. Это, разумеется, тоже платная услуга. Стоит 1697,74 евро. Поскольку у Даце был доступ к интернет-банку Томаса, они действовали по прежней схеме: Томас перечисляет деньги на счет Даце, они идут все те же 3-4 рабочих дня, и чтобы не ждать Даце оформляет на себя еще один быстрый кредит и платит по счетам Томаса.

"Отправленные" Томасом деньги так никогда и не поступили на счет Даце. Томас так и не приехал в Латвию. Даце осталась без накоплений и погашает взятые на себя кредитные обязательства.

"Самое главное, что надо запомнить - никогда нельзя отправлять деньги человеку, с которым никогда не было личной встречи, или была, но только пару раз. Нельзя разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию - личные данные, данные банковских карт, данные для доступа к интернет-банку и т.п. Нельзя никому позволять удаленно подключаться к вашему компьютеру, смартфону или другому устройству. И конечно же нельзя перечислять собственные денежные средства неизвестным или непроверенным лицам, предприятиям или организациям", - Пелцис.


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