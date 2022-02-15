"Бизнесмены" в беде и "агенты спецслужб" на задании. Как работают "романтические" мошенники

Анна познакомилась с Алексом в одной из соцсетей. Алекс оказался американским военным, который сейчас проходит службу в Йемене. Он отправлял Анне фото с армейской базы, позировал в военной форме.

Лично Анна с Алексом еще не встречалась. И вот у Алекса внезапно выдалась возможность оформить увольнительную и прилететь к Анне в Латвию. Но был нюанс: за билеты и предоставление отпуска нужно заплатить 2700 евро. А сам Алекс совершить платеж, конечно же, не может, потому что находится на службе.

С него-то Анне и были отправлены банковские реквизиты для оплаты. Платеж надо было сделать на имя военной службы США, на счёт в Красном Кресте в одном из российских (!) банков либо через служебное приложение. И, разумеется, всю информацию об этом Анна должна была хранить в тайне.

У Анны были семейные сбережения, и она совершила платеж. Но после этого Алекс, к сожалению, прекратил дальнейшее общение, и влюбленные так и не встретились.

"Фантазия у мошенников богатая. Зачастую они выдают себя за попавших в плен иностранных дипломатов, врачей ООН, агентов спецслужб или инженеров, строящих секретный объект где-то вдали от родины. В ход идут обещания личной встречи, переезда в страну жертвы для счастливого воссоединения и прекрасной дальнейшей совместной жизни.

Завоевав доверие жертвы, мошенник объявляет ее единственным человеком во всем свете, который способен вызволить любимого из ловушки коварных врагов. Или ловушек, которые следуют одна за другой.

Часто мошенник создает у жертвы иллюзию того, что на самом-то деле он богат, у него есть деньги или материальные ценности, просто именно сейчас он, увы, не может ими распоряжаться. Мошенник даже может поделиться с жертвой данными для доступа к своему банковскому счету - как не доверять ему после этого", - говорит Пелцис.