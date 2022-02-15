В Германии столкнулись поезда: один человек погиб, 18 пострадали
На юге Германии в районе Мюнхена в понедельник произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате аварии погиб один человек, еще минимум 18 пострадали, пишет dpa.
На юге Германии в районе Мюнхена в понедельник произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате аварии погиб один человек, еще минимум 18 пострадали, пишет dpa.
В полиции сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина инцидента устанавливается.
В результате катастрофы смертельные ранения получил 24-летний афганец. Пять человек получили серьезные травмы, 13 - умеренные. Еще 25 людям оказана медицинская помощь.
В спасательные работы и расследование катастрофы были вовлечены около 680 человек, в том числе полицейские и спасатели.
Галерея: Авария поездов в Германии