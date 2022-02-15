Вт, 15.02.2022
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В Германии столкнулись поезда: один человек погиб, 18 пострадали

ФОТО: AFP/EPA/Scanpix

На юге Германии в районе Мюнхена в понедельник произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате аварии погиб один человек, еще минимум 18 пострадали, пишет dpa.

В полиции сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина инцидента устанавливается.

В результате катастрофы смертельные ранения получил 24-летний афганец. Пять человек получили серьезные травмы, 13 - умеренные. Еще 25 людям оказана медицинская помощь.

В спасательные работы и расследование катастрофы были вовлечены около 680 человек, в том числе полицейские и спасатели.

Галерея: Авария поездов в Германии


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