Украина подозревает Россию в компьютерной атаке

Несколько силовых ведомств и банков Украины подверглись во вторник, 15 февраля, массированной DdoS-атаке. В пресс-службе Центра информационной безопасности, созданного весной 2021 года, при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщили, что атаке подверглись "Приватбанк" и "Ощадбанк". Пользователи сообщают о проблемах с платежами и работой приложений, не работает интернет-банкинг. В финансовых учреждениях утверждают, что угроз для средств клиентов нет. Позднее стало известно, что работа веб-ресурсов "Приватбанка" и "Ощадбанка" возобновлена.

Кроме того, атакованы официальные сайты Минобороны Украины, при переходе на который появляется сообщение ""Нет связи с сайтом", и Вооруженных сил Украины.

В Центре информационной безопасности предполагают, что за компьютерной атакой может стоять Россия. "Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", - подытожили в Центре.

В Белом доме обсудили отражение кибератак против США и Украины

В середине января неизвестные хакеры атаковали по меньшей мере 70 государственных сайтов Украины, в том числе порталы кабинета министров, минобрнауки, МИДа, минспорта и других ведомств.