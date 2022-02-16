Украина подозревает Россию в компьютерной атаке
Центр информационной безопасности страны сообщает, что из-за массовых DDos-атак не работали сайты нескольких силовых ведомств и банков.
Центр информационной безопасности страны сообщает, что из-за массовых DDos-атак не работали сайты нескольких силовых ведомств и банков.
Несколько силовых ведомств и банков Украины подверглись во вторник, 15 февраля, массированной DdoS-атаке. В пресс-службе Центра информационной безопасности, созданного весной 2021 года, при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщили, что атаке подверглись "Приватбанк" и "Ощадбанк". Пользователи сообщают о проблемах с платежами и работой приложений, не работает интернет-банкинг. В финансовых учреждениях утверждают, что угроз для средств клиентов нет. Позднее стало известно, что работа веб-ресурсов "Приватбанка" и "Ощадбанка" возобновлена.
Кроме того, атакованы официальные сайты Минобороны Украины, при переходе на который появляется сообщение ""Нет связи с сайтом", и Вооруженных сил Украины.
В Центре информационной безопасности предполагают, что за компьютерной атакой может стоять Россия. "Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", - подытожили в Центре.
В середине января неизвестные хакеры атаковали по меньшей мере 70 государственных сайтов Украины, в том числе порталы кабинета министров, минобрнауки, МИДа, минспорта и других ведомств.
CNN со ссылкой на источники в американской администрации 13 февраля сообщил, что представители Белого дома, американской разведки, Министерства внутренней безопасности США и других ведомств обсудили подготовку к отражению кибератак, которые могут быть осуществлены в Соединенных Штатах и в Украине.