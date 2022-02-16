ReTV: Напряженность в Украине нарастает. К чему готовиться жителям Латвии?

Купить консервы, еду, научиться жить без электричества - так об этом украинской военном кризисе в последнее время писали некоторые пользователи соцсетей. Минобороны указало ReTV, что на данный момент Латвии ничего не угрожает.

"Мы можем быть уверенны, потому что на данный момент Латвии ничего не угрожает. Наши границы безопасны, но рядом, конечно же - непредсказуемый сосед. Мы из оборонной отрасли всегда предупреждали гражданское общество - у нас есть буклет о 72 часах в случае кризиса (могут не работать телефоны, могут быть кибератаки, еще что-то). Убедитесь, что такие сюрпризы могут случиться, тогда вы будете лучше подготовлены", - говорит министр обороны Артис Пабрикс.

Президент США Джо Байден уже публично назвал дату, когда Россия может напасть на Украину. Эксперты в Латвии признают, что если это все-таки случится, безопасность Латвии тоже окажется под угрозой.

"Конечно, отношения Запада с Россией будут накаляться, а значит, будут дополнительные санкции, повышения цен, экономические проблемы. Мы не можем исключать реакции из России, к примеру - кибератаки на учреждения", - говорит Пабрикс.

Вслед за другими западными странами, латвийский МИД призвал граждан Латвии в качестве меры предосторожности покинуть Украину. В Украине находятся примерно 900 латвийцев.