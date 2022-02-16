Видео ⟩ Пошутил, что останется без прав: пьяный юноша вызвал ДТП на Воздушном мосту

Сотрудник Рижской полиции самоуправления Виталий Шкутанс рассказал в программе Degpunktā на TV3, что после аварии люди сразу обратились за помощью к стоявшим неподалеку сотрудникам правоохранительных органов, заявив, что один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель Seat не отрицал, что был пьян, и после вопроса полицейского, есть ли вообще у него права, пошути, что скоро их не будет.

Гражданин Германии рассказал полиции, что заметил приближающийся на относительно большой скорости автомобиль, после чего произошло столкновение.

Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции помогли разобраться со всей документацией, а у виновника аварии, получившего водительские права только в 2021 году, было констатировано алкогольное опьянение на уровне 1 промилле. Это означает штраф в размере 430 евро и лишение прав на срок не менее года, добавляет Degpunktā.