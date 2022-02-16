Быстрые тесты в школах Латвии действительно признаны недействительными? Фактчекинг

Сомнения в эффективности купленных для школ тестов прозвучали на LTV 9 февраля, позже об этом е сообщила о чем позже сообщила передача Panorāma. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс назвал произошедшее недоразумением, заявив, что закупленные для школ тесты соответствуют требованиям и надежны. В Re:Check обратились читатели с просьбой определить, чья сторона верна.

LTV сослался на оценку тестов на антиген, проведенную Институтом Пауля Эрлиха. Действительно, в оценке, проведенной институтом, упоминается тест Hangzhou Singclean Medical Products.

Пресс-секретарь института Зузанна Штокер указала, что несоответствующим был признан экспресс-тест на антиген с кодом АТ437/21. Это профессиональный тест, т.е. образец берется не самим человеком, а медработником.

Тест, признанный неработоспособным ФОТО: Re:baltica

Однако компания Hangzhou Singclean Medical Products создала еще два экспресс-теста, которые институт не проверял.

Тест, используемый в школах Латвии ФОТО: Re:baltica

В Латвии тесты в школы поставляет SIA ADDO Defense, с которым заключил договор Национальный оборонный центр логистики и снабжения (VALIC), который подчиняется Министерству обороны. Как Re:Check сообщили в министерстве, центр закупил только один вид тестов от Hangzhou Singclean - вышеупомянутые самотесты в бело-розовой упаковке, которые выдаются школьникам. Член правления SIA ADDO Defense Карлис Эйндорфс заявил Re:Check, что компания не поставляла другие типы тестов от Hangzhou Singclean.

Как узнать, соответствует ли тест требованиям?

Государственное агентство по лекарственным средствам (ZVA) поясняет, что упаковка и/или кассета для самопроверки на Covid-19, а также инструкция по применению должны иметь маркировку СЕ вместе с номером (например, CE1434), удостоверяющим, что медицинское изделие соответствует требованиям качества. Для самотеста Hangzhou Singclean сертификат был выдан Польским центром тестирования и сертификации. Компании, которые начинают распространять самотесты в Латвии, должны уведомить Государственное агентство лекарств, приложив копию декларации о соответствии Европейской комиссии, а также копии сертификатов, выданных действующими нотифицированными органами (в данном случае упомянутым центром в Польше). ZVA заявляет, что не оценивает сами тесты, а проверяет соответствие представленной компанией документации. Информация обо всех самотестах Covid-19, распространяемых в Латвии, доступна в Латвийском реестре медицинских устройств LATMED (здесь).

ZVA указывает, что не располагает информацией о том, используется или использовался ли ранее ы Латвии тест, признанный немецким Институтом Пауля Эрлиха недействительным. Реестр LATMED собирает информацию только о тестах самотестирования.

Следует отметить, что согласно опубликованному документу, Техническая рабочая группа Европейской комиссии 11 февраля повторно отклонила тест Hangzhou Singclean, но и в этом случае речь идет о профессиональных тестах, а не о самотестировании, которым пользуются латвийские школьники.