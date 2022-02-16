От Covid-19 скончались еще 20 человек, выявлено 11 425 новых случаев заражения

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 60 лет;

пять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

четыре человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

12 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, восемь были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 4206 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7219 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 7019,5 случая. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Всего вчера было сделано 24 550 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,5%.

Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 545 296 человек, скончался 5061.

Вакцинация

По данным NVD, на сегодняшний день от Covid-19 привиты более 7700 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как минимум одну дозу вакцины получили 7755 детей этого возраста, а 1643 завершили процесс вакцинации. 15 детей в этой возрастной группе получили третью вакцину.

Во вторник прививки от Covid-19 получили 1909 человек, в том числе 119 человек получили первую прививку, 384 завершили процесс вакцинации, в том числе 23 человека привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а 1406 человек получили бустерную вакцину.

В настоящее время полностью завершили процесс вакцинации 68,8% населения Латвии, бустерную прививку получили 25,71%.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 9856 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек, сообщает Департамент статистики Литвы.

В больницах находятся 1745 больных Covid-19, 99 из них - в реанимации.

С начала пандемии этой инфекцией в Литве заболели 835 400 человек, скончались 8200 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей Литвы составил 4765,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 50,8%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 13 344 теста на Covid-19, позитивный результат дали 8439 тестов.

По состоянию на утро среды госпитализированы 510 пациентов с коронавирусом.

288 госпитализированным стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, из них 182 человека (63,2%) не вакцинированы, а у 106 человек (36,8%) завершен курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 101 новую историю болезни, в 50 случаях пациентам требовалась госпитализация из-за симптомов Covid-19. За последние 10 дней госпитализировалось в среднем 44 симптоматических пациента с Covid-19 в день.