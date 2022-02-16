ВОЗ: стремительно сокращается число новых случаев заражения коронавирусом
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последнюю неделю на пятую часть сократилось число новых случаев заболевания Covid-19.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последнюю неделю на пятую часть сократилось число новых случаев заболевания Covid-19.
C 7 по 13 февраля было зарегистрировано около 16 миллионов новых случаев заболевания, что на 19% меньше, чем неделей ранее, сообщила ВОЗ вечером во вторник, 15 февраля.
По предварительным данным, наибольшее количество заражений за всю пандемию пришлось на последнюю неделю января - более 22 млн случаев.
На прошлой неделе число заражений снизилось почти во всех регионах, кроме Восточной Азии и Океании.
В то же время ВОЗ предупреждает, что случаи заражения омикроном подтипа BA.2, который еще более заразен, чем исходный штамм, продолжают расти.
На счет BA.2 сейчас приходится каждый пятый случай заражения омикроном.
Несмотря на то, что общая волна заражения омикроном продолжает спадать, инфицирование BA.2 - увеличивается.