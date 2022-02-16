ВОЗ: стремительно сокращается число новых случаев заражения коронавирусом

C 7 по 13 февраля было зарегистрировано около 16 миллионов новых случаев заболевания, что на 19% меньше, чем неделей ранее, сообщила ВОЗ вечером во вторник, 15 февраля.

По предварительным данным, наибольшее количество заражений за всю пандемию пришлось на последнюю неделю января - более 22 млн случаев.

На прошлой неделе число заражений снизилось почти во всех регионах, кроме Восточной Азии и Океании.

В то же время ВОЗ предупреждает, что случаи заражения омикроном подтипа BA.2, который еще более заразен, чем исходный штамм, продолжают расти.

На счет BA.2 сейчас приходится каждый пятый случай заражения омикроном.