Фото и видео ⟩ "Это какая-то мистика!" В Эстонии пополам сломался ветряк высотой 60 метров

Утром в среду сломавшийся на высоте двадцати метров ветряк все еще лежал на земле.

Представитель собственника ветропарка Salme Сийм Сынаялг пока ничего не комментирует, утверждая, что сам ничего не знает. Даже того, когда это произошло.

Местные жители описали звук, раздавшийся во вторник около 22 часов, как довольно страшный. "Мы подумали, что произошла дорожная авария", - описал Оливер, живущий в паре километров от ветропарка.

Житель Сальме Каур тоже слышал хлопок и не понял, что случилось, хотя ему пришло в голову, что речь может идти о ветряках.

"Это был очень сильный скрежет", - описывает произошедшее Маркус, как раз гулявший неподалеку. Он тоже не понял, откуда раздается этот звук, и в темноте не разглядел ветряков.

Зато живущий рядом с ветряками фермер Раймонд Эллик не слышал ничего, хотя, по словам одного из его работников, грохот около десяти часов действительно был. По словам Эллика, повезло, что все животные в это время находятся в хлеву, а не на пастбище возле ветропарка.

"Это какая-то мистика", - сказал Эллик, удивленный тем, что такая конструкция может так легко сломаться пополам.