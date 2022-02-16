Ср, 16.02.2022
Я никогда не ощущала разницу между обычной семьей и моей. И никогда не считала себя сиротой. Я не чувствовала в этом дискомфорта, потому что семья была полноценной, здоровой, со здоровыми отношениями Евгения, выросла в приемной семье
Евгения, выросла в приемной семье
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Директор предприятия из Латвии в самолете Ryanair сексуально домогался до стюардессы

Самолет Ryanair. ФОТО: Paul Hanna

8 февраля директор латвийского строительного предприятия Артур Нагорный в самолете Ryanair сексуально домогался до стюардессы, пишет портал Apollo со ссылкой на Independent.

Сначала мужчина через Станстед и Дублин направился в Ниццу, чтобы затем полететь обратно в Ригу.

Во время полета мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спал, облокотившись на пожилую женщину, а затем помочился в пассажирском кресле.

Когда стюардесса Ryanair говорила с мужчиной, он поднял ее юбку и начал осуществлять действия сексуального характера.

После совершения этих действий Нагорный был задержан в Дублине. На суде сообщили, что стюардессе было всего 18 лет, и она работает в этой должности всего шесть недель.

Судья сообщила, что мужчина при первой же возможности признал свою вину, выплатил компенсацию и извинился. "Этого не должно было произойти", - сказал он на суде.

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Мужчина был приговорен к штрафу в размере 2500 евро, которые он должен выплатить пострадавшей стюардессе.


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