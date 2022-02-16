Директор предприятия из Латвии в самолете Ryanair сексуально домогался до стюардессы

Сначала мужчина через Станстед и Дублин направился в Ниццу, чтобы затем полететь обратно в Ригу.

Во время полета мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спал, облокотившись на пожилую женщину, а затем помочился в пассажирском кресле.

Когда стюардесса Ryanair говорила с мужчиной, он поднял ее юбку и начал осуществлять действия сексуального характера.

После совершения этих действий Нагорный был задержан в Дублине. На суде сообщили, что стюардессе было всего 18 лет, и она работает в этой должности всего шесть недель.

Судья сообщила, что мужчина при первой же возможности признал свою вину, выплатил компенсацию и извинился. "Этого не должно было произойти", - сказал он на суде.