Ср, 16.02.2022
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Суду передано дело об изнасиловании малолетней падчерицы. Девочка родила ребенка

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Прокуратура передала Резекненскому суду уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в изнасиловании малолетней падчерицы, в результате чего наступила беременность, сообщает агентство LETA.

Согласно обвинению, мужчина насиловал ребенка, используя моменты, когда они оставались вдвоем, и используя беспомощное состояние ребенка и ее доверие к нему как к члену семьи.

Такие действия со стороны обвиняемого осуществлялись с пострадавшей неоднократно на протяжении четырех лет, в результате чего наступила беременность и

на тот момент 14-летняя девочка родила ребенка с врожденными пороками, который умер в возрасте трех месяцев.

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Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса, в частности, в изнасиловании и сексуальном насилии.

За такие преступления грозит пожизненный срок или лишение свободы на срок до 20 лет.

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Первое заседание Резекненского суда запланировано на 18 марта.


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