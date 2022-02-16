Суду передано дело об изнасиловании малолетней падчерицы. Девочка родила ребенка

Согласно обвинению, мужчина насиловал ребенка, используя моменты, когда они оставались вдвоем, и используя беспомощное состояние ребенка и ее доверие к нему как к члену семьи.

Такие действия со стороны обвиняемого осуществлялись с пострадавшей неоднократно на протяжении четырех лет, в результате чего наступила беременность и

на тот момент 14-летняя девочка родила ребенка с врожденными пороками, который умер в возрасте трех месяцев.

Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса, в частности, в изнасиловании и сексуальном насилии.

За такие преступления грозит пожизненный срок или лишение свободы на срок до 20 лет.