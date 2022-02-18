Фото ⟩ Литовцы массово "вычищают" полки польских магазинов после снижения НДС. Что с ценами в Польше?

Супермаркеты в Польше, которые находятся вблизи границы с Литвой, давно не переживали такого наплыва литовских покупателей. Литовцы ищут продукты питания и другие товары, щедро заправляют баки своих автомобилей. Несмотря на то, что польские торговцы могут радоваться большому спросу, местные жители в польском приграничье не скрывают иронии и даже делятся предупреждением, что по субботам лучше магазины у литовской границы не посещать, сообщает портал Apollo со ссылкой на 15min.

1 февраля в Польше вступили в силу временные изменения, в результате чего на продукты питания, топливо и многие другие товары и услуги был отменен или снижен НДС.

Такие мероприятия в Польше были введены, чтобы снизить негативное влияние инфляции, особенно в зимние месяцы, когда прогнозируется рост потребительских цен.

В связи с этим были снижены цены в магазинах и на автозаправках, что вызвало большой приток покупателей из Литвы, Чехии, Словакии и Германии.

"Литовцы и чехи "атакуют" польские магазины. "Туристы" пользуются временным снижением НДС и покупают у нас продукты и топливо. Закупаясь в польских магазинах, они могут сэкономить очень много денег", - пишет польское издание gazeta.pl.

Издание сообщает, что особенно активные покупатели - литовцы и чехи, которые приезжают из своих стран в Польшу, чтобы "вычистить" магазины. В польских СМИ появляются также новости, где цитируются покупатели, которые пришли в магазин и обсуждают разницу в ценах.

ФОТО: Luko Balandžio/Žmonės.lt nuotr.

Особые предупреждения о волне литовских покупателей появились в начале этой недели. В Facebook на странице города Сувалки жителей предупредили о том, что 16 февраля в Литве отмечают День независимости и для литовцев этот день выходной.

"Стоит отправляться в магазин пораньше!" - написано в сообщении в соцсети.

Всю неделю литовцы осаждают находящийся в Сувалки магазин немецкой торговой сети Kaufland. Покупатели с загруженными тележками стоят в длинных очередях за другими покупателями с загруженными тележками.

"Очевидно, что банкротство магазинам не грозит, если сосед на тележке увозит покупки... Жаль только кассиров, им действительно не помешал бы выходной", - написал житель Сувалки в соцсетях.

Сообщается, что иностранные покупатели осаждают и другие магазины в Сувалки - Lidl, Biedronka и несколько других супермаркетов, не говоря об автозаправочных станциях, где литовцы заправляются дешевле, чем у себя в стране.

Например, на находящейся в литовском приграничье АЗС бензин на прошлой неделе стоил 1,44 евро, а на заправке в Польше он был на 22 цента дешевле, сообщает 15min.

Одна женщина поделилась в соцсетях фотографиями, на которых видны пустые полки магазинов, с юмором добавив, не останутся ли случаем литовцы в магазинах и на ночь, чтобы не пропустить что-то из ассортимента товаров. В соцсетях также спрашивают, почему поляки столь неуважительны к приезжающим из соседних стран, ведь по субботам же можно просто не ходить в магазин. На этот вопрос пользователи ответили, что речь идет не о неуважении к приехавшим, а о их поведении.

"Это не враждебность, это нетерпимость к их поведению, к хаосу, который они оставляют после себя, к их алчности или, говоря другими словами, нехватке культуры с их стороны. Есть люди, которые просто устали, и это легко почувствовать и понять.

Они же гости, а ведут себя так, как будто пришли закупиться и оказать нам большую услугу. От их евро нам ни холодно, ни жарко, так как это все остается иностранному капиталу", - гневно написал житель Сувалки.

Поэтому литовцам и приехавшим из других стран людям, которые в конце следующих недель планируют ехать в Польшу, стоит помнить, что даже в случае, если они оставят в магазинах сотни евро, их не всегда встретят с радостью. Особенно если они, "вычищая" полки, оставляют за собой беспорядок, пишет 15min.

Стоит добавить, что с 2022 года в Польше введен более строгий режим торговли по воскресеньям, поэтому в феврале и марте по воскресеньям супермаркеты закрыты.

В целом в 2022 году магазины в Польше будут открыты всего семь воскресений - следующими станут 10 и 24 апреля, так как это воскресенья до и после Пасхи.

Галерея: Цены и "налет" литовцев на магазины в Польше

Ищут все. От носков до деталей для трактора

Несмотря на то, что снижение НДС с начала февраля относится только к продуктам питания, литовцы в Польше полны решимости приобретать и одежду, обувь и другие товары. Интерес есть и к алкоголю и сигаретам.

С начала месяца в Польше НДС на бензин и дизельное топливо был снижен на 23% и 9%.

Издание сообщает, что литовцы также активно ищут различные выгодные предложения в магазинах стройматериалов - модульные лестницы, кровельные материалы, плитку для ванной, окна и клинкерную фасадную плитку. Некоторые готовятся к весенним работам, интересуются саженцами, пленкой для теплиц и другими товарами. Литовцы в соцсетях спрашивают также, где на рынке в Сувалки можно приобрести запчасти для трактора.

Многих пользователей соцсетей интересуют и практические вопросы поездки - по какой дороге ехать из Литвы, каково состояние дорог и можно ли по польским дорогам ехать на шипованной резине. Также вырос интерес и к активному отдыху в Польше - посещению аквапарков, горнолыжных трасс и т. д.

Спрос на покупки в Польше настолько велик, что в Литве организуют специальные "шопинг-туры" на микроавтобусах из разных городов страны.

В Польше заплачено 70 евро. В Литве было бы 200..

Издание опросило встреченных в Польше литовских покупателей. По их словам, цены на продукты питания в Польше значительно ниже.

"Дешевле все продукты. Если у нас цены не изменятся, то поедем еще раз", - говорит покупатель, приехавший из Мариямполе. Он рассказал, что потратил примерно 100 евро.

Мужчина считает, что правительству Литвы тоже стоило бы снизить НДС на продукты питания, как это сделали поляки. "Это очень хорошо. Это будет очень хорошо для граждан Польши, и мы едем сюда и покрываем этот НДС для Польши. Литва остается в проигрыше", - уверенно говорит он.

Встретили журналисты издания и пару у магазина Biedronka. Они не скрывают, что из года в год ездят в Польшу. И, когда были готовы, других мыслей не было - приехали на бусике с большими коробками для хранения продуктов внутри.

ФОТО: Luko Balandžio/Žmonės.lt nuotr.

"Здесь продукты дешевле. В Литве все дорого, страшно жить, не знаю, что в данный момент произойдет. Цены высокие", - сказала женщина.

Потратив примерно 200 евро, пара приобрела молоко, мясо, воду, бытовую химию, сладости. Всего этого хватит примерно на три недели или месяц.

Впрочем, перед тем, как ехать в соседнюю страну, они рекомендуют выполнить домашнее задание - подготовить список и исследовать, где действительно закупаться дешевле.

Другой покупатель рассказал изданию, что это первый раз с начала пандемии, когда он приехал в Польшу. "На 70 евро я купил все - свинину, колбасы, всякое разное. Это, конечно, дешевле, как ни считай. Все дешевле", - сказал он.