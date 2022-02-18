Выявлено 10 285 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

три человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

семь человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

11 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 9 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3688 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6597 человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 7120,5 случая.

Всего вчера был сделан 23 648 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,5%.

Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 567 176 человек, умерли 5093 человека с Covid-19.

Вакцинация

В настоящее время от Covid-19 ревакцинированы 37,58% всех привитых в Латвии, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения.

В четверг прививки от Covid-19 получили 1630 человек, при этом первую - всего 80 человек, а завершили процесс вакцинации 367 человек, в том числе 28 привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В свою очередь бустерную вакцину в четверг получили 1183 человека.

В соответствии с данными Центрального статистического управления, в начале июля 2021 года в Латвии было 1 882 200 жителей. Из них 71,26% получили по крайней мере одну вакцину от Covid-19, в том числе 68,86% завершили процесс вакцинации.

Ревакцинировано 25,88% общей численности населения Латвии. В свою очередь среди привитых доля ревакцинированных составляет 37,58%.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6604 новых случая заражения коронавирусом, скончались пять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1819 человек, из них 95 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 842,9 тыс. человек, умерло 8,2 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился в Литве до 4291,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 50,9%.

Эстония

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 6728 новых случаев коронавируса, скончались четыре человека.

По состоянию на утро пятницы на лечении в больницах находятся 553 пациента с коронавирусом. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 301 госпитализированному, из них 198 человек (65,8 процента) не вакцинированы, у 103 человек (34,2 процента) завершен курс вакцинации.

За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения в больницы попадали в среднем 1,8 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения в среднем 7,8 невакцинированных в день.

За минувшие сутки проанализировано 11 332 теста, позитивный результат дали 6728 тестов. За последние 7 дней на 100 000 полностью вакцинированного населения Эстонии заражались в среднем 331,4 вакцинированных в день, а на 100 000 невакцинированного населения - в среднем 508,7 невакцинированных в день.