В Атлантическом океане загорелось судно с тысячами машин VW и Porsche

Морские силы Португалии подтвердили, что одна из ее патрульных лодок поспешила на помощь перевозчику автомобилей Felicity Ace, направлявшему через Атлантический океан. Судно подало сигнал тревоги после того, как на одной из грузовых палуб возник пожар. Вскоре после этого поступила информация, что все 22 человека экипажа покинули судно, сообщает The Drive.

Felicity Ace вышло из порта в Эмдене, Германия, 10 февраля. Вероятно, на борту находились транспортные средства Porsche и других брендов Volkswagen Group. Изначально планировалось, что судно прибудет в Дэвисвилл утром 23 февраля. Информация о том, что груз, находящийся на борту Felicity Ace, задержится, была размещена и на портале для покупателей Porsche.

После получения сигнала тревоги судна быстро достиг патрульный корабль морских сил Португалии, а также еще четыре судна, находившихся в этом районе. После того, как экипаж Felicity Ace покинул борт, их принял танкер Resilient Warrior. Позднее экипаж на вертолете был доставлен на Азоры, в свою очередь Felicity Ace брошено на произвол судьбы и продолжает дрейфовать в Атлантическом океане.

Судно Felicity Ace было построено в 2005 году, его длина составляет 200 метров, ширина - 32 метра, а грузоподъемность - 17 738 тонн. Полностью загруженное судно может перевозить почти 4000 транспортных средств, сообщает The Drive. В данный момент подробная информация о причинах пожара недоступна, за исключением того, что пожар начался в грузовом отсеке судна.