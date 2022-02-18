У берегов Греции загорелся паром: эвакуированы почти 300 человек
В Ионическом море недалеко от греческого острова Корфу загорелся итальянский паром Euroferry Olympia, сообщает ВВС.
В Ионическом море недалеко от греческого острова Корфу загорелся итальянский паром Euroferry Olympia, сообщает ВВС.
По данным AFP, на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они были эвакуированы, пострадавших нет.
Лайнер осуществлял рейс между Игуменицей, Греция, и Бриндизи, Италия.
Инцидент произошел вскоре после отправления. В итоге, судно встало к северу от Корфу и к западу от побережья Албании, где проходит оживленный морской транспортный коридор.
По информации греческого телеканала MEGA,
К месту происшествия прибыли три корабля береговой охраны, буксир и другие суда.
Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы на спасательных шлюпках. Пострадавших нет.
Паром принадлежит итальянской компании Grimaldi Lines.