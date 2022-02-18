У берегов Греции загорелся паром: эвакуированы почти 300 человек

По данным AFP, на борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они были эвакуированы, пострадавших нет.

Лайнер осуществлял рейс между Игуменицей, Греция, и Бриндизи, Италия.

Инцидент произошел вскоре после отправления. В итоге, судно встало к северу от Корфу и к западу от побережья Албании, где проходит оживленный морской транспортный коридор.

По информации греческого телеканала MEGA,

капитан парома попросил эвакуацию вскоре после возгорания. Что стало причиной пожара, вспыхнувшего на третьей палубе, неизвестно.

К месту происшествия прибыли три корабля береговой охраны, буксир и другие суда.

Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы на спасательных шлюпках. Пострадавших нет.