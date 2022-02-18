С марта для въезда в Латвию больше не нужно будет заполнять covidpass.lv

Требование самоизоляции после въезда в страну уже отменено с 16 февраля.
Также с 1 марта для въезда в Латвию не нужно будет указывать важную причину. В то же время будет продолжен контроль сертификатов и результатов тестов въезжающих.
Если пассажир не сможет предъявить международному перевозчику действительный ковид-сертификат или отрицательный результат теста, перевозчик имеет право отказать в посадке в транспортное средство.
В силе остаются ранее установленные исключения, когда для въезда не требуется сертификат или отрицательный результат теста, в том числе для детей в возрасте до 12 лет.
Для всех прибывающих, в том числе с сертификатом о перенесенном Covid-19 или вакцинации, сохраняется возможность после прилета в Рижский аэропорт добровольно сделать оплаченный государством тест на коронавирус.
Одновременно Центр профилактики и контроля заболеваний будет проводить оценку рисков, чтобы определить страны, где риски распространения Covid-19 очень высоки и создают риски для общественного здоровья. Для въезда из таких стран будет необходима важная причина и дополнительно нужно будет сдать тест в Латвии. В настоящее время такие страны не определены.