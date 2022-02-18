Политолог: шанс того, что Россия нападет на Украину - 50 на 50

16 февраля не сбылись предупреждения США о том, что в этот день может произойти нападение России на Украину. По мнению политолога, важность этого факта нельзя не преувеличивать, не преуменьшать. Даукштс допускает, что это "PR-акция" России, чтобы показать, что западные разведчики не могут прогнозировать развитие ситуации. Также это попытка России показать остальное миру, что она сама принимает решение о времени нападения или отступления.

Говоря о том, каким может быть следующее действие России, политолог отметил, что нелегко расшифровать, какой будет российская дипломатия в ближайшее время, поскольку

весь процесс принятия решения сосредоточен на одном человеке, который может выбирать направление международных отношений, и это президент России Владимир Путин.

В представлении Даукштса, новый поворот в нынешней ситуации принесет утвержденная во вторник думой России декларация с призывом Путину признать независимость ДНР и ЛНР. Политолог отметил, что будет необходимо ввести определенные санкции, однако министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза уже сейчас не могут договориться о том, как оценить этот процесс.

"Минские соглашения, которые были одним из фундаментов в формировании политики, уходят в никуда. По-моему, начнется новый раунд, новый этап для разогрева дипломатических отношений, потому что Россия хочет сохранить зону влияния, а также с помощью этих "республик" контролировать или влиять на ситуацию на востоке Украины ", - сказал политолог.

В его представлении, вопрос о Украине уже пришел к не особо приятному выводу, а именно, ЕС не показывает железного единства и существует множество различных мнений.

Также Даукштс отметил, что Путин добился не военной или экономической победы, а возможности передать определенные сигналы российскому обществу, что он заставил Запад говорить с собой, что еще несколько месяцев назад было неприемлемо.

"До предстоящих выборов в 2024 году Путин показал свою роль лидера. С помощью Донецка и Луганска он сможет показать своему электорату, что он не подчинил Украину своими вооруженными силами, а спас жизни граждан. Думаю, президент России хочет показать, что он главный гарант русского мира", - сказал политолог.

На вопрос о том, может ли Европа быть спокойной, что в переговорах других стран с Россией, не будет решена судьба Европы, Даукштс ответил, что он скептичен, потому что на реальное соглашение надеется как Путин, так и президент США Джо Байден.

По мнению политолога, лидеры России и США надеются только на взаимные переговоры и решения, которые можно будет “диктовать” разделенной Европе.

Он обратил внимание на то, что Германия под руководством канцлера Олафа Шолца стала слаба, противоречива и начинает терять роль лидера в Европе. В свою очередь, президент Франции Эманюэль Макрон вскоре ожидает выборов. По мнению Даукштса, сейчас нет единого ядра, который составлял бы дипломатию и внешнюю политику ЕС.

"Мы видим сравнительно расплывчатые сообщения от отдельных стран, которые в каком-то смысле звучат довольно двусмысленно, например, от Венгрии и Польши. В то же время британцы формируют свой союз между Лондоном, Варшавой и Киевом, который является совсем другим геополитическим проектом. Речь идет о попытках создания Союза в Северной Европе - Латвия, Финляндия и Швеция. Геополитическая ситуация очень неустойчива. Но вывод один - вокруг НАТО и ЕС происходят какие-то философские политические дискуссии, которые могут повлиять на судьбу стран Балтии", - подчеркнул политолог.

Отвечая на вопрос о том, как следует действовать Латвии, политолог подчеркнул, что мы зависим от своей внутренней стабильности и силы духа, независимо от того, насколько бы банально это не звучало.

Он отметил, что важно, каково внутреннее и социальное спокойствие общества, каким образом укрепляется взаимное доверие населения и правительства.