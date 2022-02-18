Фото и видео ⟩ В Валмиере затопленную территорию использовали, чтобы открыть сезон гребли
Уже сообщалось, что многие реки вышли из берегов. Одну из затопленных в Валмиере территорий люди используют, чтобы открыть сезон SUP досок и каноэ.
Уже сообщалось, что многие реки вышли из берегов. Одну из затопленных в Валмиере территорий люди используют, чтобы открыть сезон SUP досок и каноэ.
На вопрос портала Apollo о глубине воды, один из любителей гребли Андрис Кестерис ответил, что не знает, но достаточно, чтобы успешно использовать лодки и SUP доски.
Уже сообщалось, что в Валмиерском крае некоторые участки дороги могут быть затоплены и не подходящими для транспортного движения. Несмотря на то, что опасные места ограничены, приближение и передвижение в затопленных зонах опасно!
Стало известно, что и в других местах есть затопленные территории, и водоемы вышли из берегов, например, самоуправление Огрского края в случае подъема уровня воды и затопления имущества готово закрыть дороги и помочь жителям, если будет такая необходимость. Так сообщается на домашней странице самоуправления.