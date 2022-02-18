Сб, 19.02.2022
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Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН

Видео ⟩ Из-за пожаров эвакуированы десятки людей из домов Риги и Саулкрасты
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ФОТО: TVNET aculiecinieks

Вчера, 19 февраля, в Риге и Саулкрасты вспыхнули пожары в жилых домах, в результате было эвакуировано 29 человек, один спасен и один пострадал, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вчера примерно в 22:00 в VUGD поступил вызов на улицу Лиенес в Риге, где горел гараж площадью 51 кв. м, встроенный в подворотню шестиэтажного дома, и оконная рама на втором этаже. Из здания были эвакуированы 22 человека. За три часа пожар был ликвидирован.

Как сообщили очевидцы порталу TVNET, горело здание по адресу ул. Лиенес, 9.

Видео: Пожар на улице Лиенес в Риге

Видео: Пожар на улице Лиенес в Риге 

 Галерея: Пожар на улице Лиенес в Риге

Приблизительно в 13:30 поступил вызов в Саулкрасты, где горели наружная стена, чердак и крыша двухэтажного дома, площадь возгорания составила 43 квадратных метра. Из здания были эвакуированы семь человек, один спасен, еще один пострадал и был передан медикам Службы скорой медицинской помощи. Пожар удалось потушить в течение пяти часов.

По информации Витолы, всего за последние сутки поступило 50 вызовов, в том числе 9 - на пожары, 35 - на спасательные работы, 6 вызовов оказались ложными.


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