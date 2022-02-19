Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в конце февраля ждут приятные перемены

Телец
Тельцы сами вредят своей карьере, вечно оглядываясь по сторонам и сравнивая себя с другими. Но в их же силах это исправить.
Павел Глоба советует этим людям прислушаться к своим желаниям и развиваться в тех направлениях, к которым у них лежит душа. Тогда им удастся добиться уважения в коллективе и справиться с возникшими трудностями.
Козерог
Везение не обойдет стороной и Козерогов. В последнее время они слишком много думали о деньгах и забыли о своих близких, отмечает астролог.
В конце зимы это отдаление от друзей и родных наконец прекратится - Козероги сумеют грамотно распределить время между работой и домом. Они станут более щедрыми, а такое Вселенная не оставляет без поощрения.
Рыбы
Рыбы слишком зациклены на негативе и привыкли замечать в жизни только трудности.
Павел Глоба обещает, что скоро рожденные под этим знаком люди встретят партнера, который сумеет им помочь справиться с неприятностями. Новое знакомство заново научит Рыб радоваться жизни.