Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в конце февраля ждут приятные перемены

Телец

Тельцы сами вредят своей карьере, вечно оглядываясь по сторонам и сравнивая себя с другими. Но в их же силах это исправить.

Павел Глоба советует этим людям прислушаться к своим желаниям и развиваться в тех направлениях, к которым у них лежит душа. Тогда им удастся добиться уважения в коллективе и справиться с возникшими трудностями.

Козерог

Везение не обойдет стороной и Козерогов. В последнее время они слишком много думали о деньгах и забыли о своих близких, отмечает астролог.

В конце зимы это отдаление от друзей и родных наконец прекратится - Козероги сумеют грамотно распределить время между работой и домом. Они станут более щедрыми, а такое Вселенная не оставляет без поощрения.

Рыбы

Рыбы слишком зациклены на негативе и привыкли замечать в жизни только трудности.