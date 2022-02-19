Сб, 19.02.2022
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  • Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в конце февраля ждут приятные перемены

Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в конце февраля ждут приятные перемены

ФОТО: pexels.com/tima-miroshnichenko

Весна уже на пороге, однако в конце последнего зимнего месяца кое-кого еще ждет нечто интересное. Известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, представителям которых судьба приготовила до конца февраля приятный подарок. О ком же и о чем речь?

Телец

Тельцы сами вредят своей карьере, вечно оглядываясь по сторонам и сравнивая себя с другими. Но в их же силах это исправить.

Павел Глоба советует этим людям прислушаться к своим желаниям и развиваться в тех направлениях, к которым у них лежит душа. Тогда им удастся добиться уважения в коллективе и справиться с возникшими трудностями.

Козерог

Везение не обойдет стороной и Козерогов. В последнее время они слишком много думали о деньгах и забыли о своих близких, отмечает астролог.

В конце зимы это отдаление от друзей и родных наконец прекратится - Козероги сумеют грамотно распределить время между работой и домом. Они станут более щедрыми, а такое Вселенная не оставляет без поощрения.

Рыбы

Рыбы слишком зациклены на негативе и привыкли замечать в жизни только трудности.

Павел Глоба обещает, что скоро рожденные под этим знаком люди встретят партнера, который сумеет им помочь справиться с неприятностями. Новое знакомство заново научит Рыб радоваться жизни.


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