В Салдусском крае утонул пятилетний ребенок

Проходя мимо ручья Дицманю на улице Сколас, местные жители видят расставленные на дороге свечи и цветы. Все, кого встретила передача в Друве, слышали о том, что здесь произошло, и все оплакивают маленького мальчика и сочувствуют его семье. В четверг пятилетний мальчик вышел на прогулку со своим чуть более старшим другом, и возле ручья случилось несчастье.