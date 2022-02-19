В Салдусском крае утонул пятилетний ребенок
В четверг, 17 февраля, в Салдусском крае, в Друве, пятилетний мальчик упал в воду и утонул, сообщает передача Degpunktā на TV3.
В четверг, 17 февраля, в Салдусском крае, в Друве, пятилетний мальчик упал в воду и утонул, сообщает передача Degpunktā на TV3.
Проходя мимо ручья Дицманю на улице Сколас, местные жители видят расставленные на дороге свечи и цветы. Все, кого встретила передача в Друве, слышали о том, что здесь произошло, и все оплакивают маленького мальчика и сочувствуют его семье. В четверг пятилетний мальчик вышел на прогулку со своим чуть более старшим другом, и возле ручья случилось несчастье.
Другие говорят, что мальчик катался на велосипеде и в какой-то момент что-то случилось. Оказавшись в воде, мальчика быстро затянуло под воду.
"На месте работали две медицинские бригады и бригада врачей-специалистов. Медики более часа боролись за жизнь ребенка. К сожалению, реанимационные мероприятия не увенчались успехом, врачи констатировали смерть пациента", - сообщила представитель отдела коммуникации NMPD Илзе Упите.
Подробнее - в сюжете передачи.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке