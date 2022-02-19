Видео ⟩ Жители Дагды в отчаянии - за отопление приходится платить почти 700 евро

В редакцию Bez Tabu обратились жители Дагды из дома номер 17 по улице Даугавпилс. Жильцов 12 квартир в декабре шокировали счета за коммунальные услуги: за отопление в малогабаритных двух-трехкомнатных квартирах требуется заплатить до 700 евро. Жильцы дома - сениоры, инвалиды, семьи с детьми - в отчаянии.

"Мой счет за воду и канализацию - 700 евро, из которых 650 - за отопление. Сумма без долгов, мы не лжем! Реальный счет - 700 евро за декабрь", - рассказывает Янис.

"Пенсию за два месяца придется отдать за месячное отопление. Я таких денег в руках не держал!" - говорит Язеп.

За счетами за отопление кроется плата за электричество. Это единственный жилой дом в Дагде и, наверное, единственный в Латвии, который отапливается такой дорогой электроэнергией. В советское время до по улице Даугавпилс, 17 был построен для электриков, работавших в государственной электроэнергетической компании. С самого начала дом отапливался от прилегающей инфраструктуры AS Sadales tīkls (ST). ST выставила общий счет управляющему домом SIA Dagdas komunālā saimniecība (DKS), предприятию самоуправления, которое, в свою очередь, разделило его на количеству квартир и разослало жильцам.

"В связи с ростом цен на электроэнергию тариф пришлось скорректировать. Для обогрева этого дома мы покупаем электроэнергию по фактической цене. Поэтому тариф и пришлось корректировать. Об этом мы заранее сообщили DKS, который позже сообщил владельцам квартир. Конечно, по-человечески мы понимаем, что рост цен на тепловую энергию (электроэнергию) накладывает значительную затратную нагрузку, но госкомпания ST не может покрывать рост цен, дотировать. Фактически это означало бы, что затраты за этих жильцов понесут другие пользователи", - сообщает представитель Sadales tīkls Алина Козловская.

Жильцы рассказали передаче, что обратились за помощью в самоуправление Краславского края, частью которого является Дагда, а также к DKS, но никакой помощи оказано не было. Вместо этого DKS прислал письма с угрозами обратиться в суд, если счета не будут оплачены.

В Минэкономики программе пояснили, что со счетами за декабрь государство помочь не может, но уже с января планируется господдержка.