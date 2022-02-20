Джонсон: Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года

"План, который мы видим, действительно может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года только из-за ее огромных масштабов", - сказал Джонсон в интервью для телеканала BBC One.

"Все указывает на то, что реализация плана уже началась", - сказал премьер-министр Великобритании.

Президент США Джо Байден заявил западным лидерам, что, по данным разведки, российские войска готовятся к вторжению в Украину не только в Донбассе, но и с территории Беларуси, сказал Джонсон.

Он добавил, что в случае вторжения России в Украину Великобритания и США введут новые санкции против Москвы, в том числе запретят российским компаниям использовать в торговле фунты стерлинги и доллары США.

"Это будет очень, очень сильный удар", - заявил глава британского правительства.