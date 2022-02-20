Джонсон: Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года, готовясь к вторжению в Украину, пишет BBC.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года, готовясь к вторжению в Украину, пишет BBC.
"План, который мы видим, действительно может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года только из-за ее огромных масштабов", - сказал Джонсон в интервью для телеканала BBC One.
"Все указывает на то, что реализация плана уже началась", - сказал премьер-министр Великобритании.
Президент США Джо Байден заявил западным лидерам, что, по данным разведки, российские войска готовятся к вторжению в Украину не только в Донбассе, но и с территории Беларуси, сказал Джонсон.
Он добавил, что в случае вторжения России в Украину Великобритания и США введут новые санкции против Москвы, в том числе запретят российским компаниям использовать в торговле фунты стерлинги и доллары США.
"Это будет очень, очень сильный удар", - заявил глава британского правительства.
Россия сосредоточила у границ Украины более 150 тысяч военнослужащих. Байден заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин решил начать вторжение в Украину, сославшись на данные разведки.