Польша снова налоговый рай - иностранцы хлынули в приграничные автозаправки

Продажи топлива в приграничье Германии в январе сократились вдвое, а польские заправочные станции сообщают о 50-процентном увеличении продаж.
Директор ассоциации DUS считает существование от 300 до 400 заправочных станций в приграничном районе Германии под угрозой.
Причиной большой разницы в цене является недавнее снижение НДС в Польше. С тех пор на польских АЗС водители стали платить за литр бензина примерно на 60 центов меньше, а за дизель - примерно на 45 центов меньше.
Последнее исследование ценовой ситуации на розничном рынке Польши показывает, что цены на бензин и дизельное топливо марки 95 на прошлой неделе выросли на 0,05 злотых за литр (0,011 евро).
Литр топлива стоит в среднем 5,31 злотых за литр (1,17 евро). В свою очередь, средняя цена автогаза в стране осталась стабильной - по-прежнему около 2,69 злотых за литр (0,59 евро).
Как сообщалось, с 1 февраля в Польше вступили в силу временные изменения, вследствие чего налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, топливо и многие другие товары и услуги был снижен или вовсе отменен.
Такие меры были приняты для смягчения негативных последствий инфляции, особенно в зимние месяцы, когда прогнозируется рост потребительских цен.
В результате польские приграничные магазины и АЗС испытывают наплыв покупателей из Литвы, Чехии, Словакии и Германии.
Супермаркеты в Польше, которые находятся вблизи границы с Литвой, давно не переживали такого наплыва литовских покупателей. Литовцы ищут продукты питания и другие товары, щедро заправляют баки своих автомобилей. Несмотря на то, что польские торговцы могут радоваться большому спросу, местные жители в польском приграничье не скрывают иронии и даже делятся предупреждением, что по субботам лучше магазины у литовской границы не посещать.