Польша снова налоговый рай - иностранцы хлынули в приграничные автозаправки

Продажи топлива в приграничье Германии в январе сократились вдвое, а польские заправочные станции сообщают о 50-процентном увеличении продаж.

Директор ассоциации DUS считает существование от 300 до 400 заправочных станций в приграничном районе Германии под угрозой.

Причиной большой разницы в цене является недавнее снижение НДС в Польше. С тех пор на польских АЗС водители стали платить за литр бензина примерно на 60 центов меньше, а за дизель - примерно на 45 центов меньше.

Последнее исследование ценовой ситуации на розничном рынке Польши показывает, что цены на бензин и дизельное топливо марки 95 на прошлой неделе выросли на 0,05 злотых за литр (0,011 евро).

Литр топлива стоит в среднем 5,31 злотых за литр (1,17 евро). В свою очередь, средняя цена автогаза в стране осталась стабильной - по-прежнему около 2,69 злотых за литр (0,59 евро).

Как сообщалось, с 1 февраля в Польше вступили в силу временные изменения, вследствие чего налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, топливо и многие другие товары и услуги был снижен или вовсе отменен.

Такие меры были приняты для смягчения негативных последствий инфляции, особенно в зимние месяцы, когда прогнозируется рост потребительских цен.

В результате польские приграничные магазины и АЗС испытывают наплыв покупателей из Литвы, Чехии, Словакии и Германии.