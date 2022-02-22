Фото ⟩ Самая трагическая авария 2021 года - что о ней известно?

В 2021 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло почти 150 человек, что только подтверждает серьезность ситуации на латвийских дорогах. Apollo связался с Государственной полицией и выяснил, что самая трагическая авария в Латвии в 2021 году произошла в августе, когда при столкновении трех автомобилей погибли три человека.

Самая трагическая авария 2021 года

Полиция сообщила, что в 2021 году произошла только одна авария, в которой погибли три человека.

Это случилось 7 августа 2021 года, когда водитель Audi ехал из Скрудалиены по автомагистрали P69 и столкнулся с грузовиком Scania с прицепом Krone на перекрестке дороги P68. Грузовик ехал по дороге P68 из Силене в Даугавпилс. После аварии грузовик врезался в BMW. В результате ДТП погибли водитель автомобиля Audi и двое его пассажиров.

Было возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии принятия окончательного решения.

В Государственной полиции пояснили, что одной из основных причин ДТП в Латвии является неправильный выбор скорости, а также халатность водителей, культура вождения (например, вождение в нетрезвом виде). В некоторых случаях возможной причиной может стать плохая инфраструктура.

"Необходимо учитывать, что каждая авария - уникальна, и полиция, работающая на месте происшествия, действует в соответствии со сложившейся ситуацией, оценивая каждый случай отдельно", - отметили в Госполиции.

Для сотрудников полиции разработаны правила внутреннего распорядка Госполиции. Это методические указания с инструкциями о том, что делать на месте происшествия, однако этот материал предназначен только для внутреннего использования полицейскими.

Галерея: Репортаж Degpunktā

9 августа программа Degpunktā попыталась понять причины трагической аварии.

По версии Degpunktā, на перекрестке автомобиль Audi, возможно, проигнорировав знак "Стоп", врезался в бок грузовика, после чего Scania зацепила BMW, который стоял на трассе и хотел свернуть в сторону Скрудалиены.

Местная жительница Люба рассказала: "Я лежала на диване у телевизора. Было девять вечера, и я уже закрыла окна. Услышала удар, вскочила и увидела, что машина в канаве и дымит. Одна легковушка была полностью раздавлена, другую я даже не видела, только потом узнала".

"Со стороны Даугавпилса стоял серебристый BMW с включенным поворотником и ждал, пока я проеду. Как только я выехал на перекресток, в меня ударилась Audi с правой стороны. После чего я "снес" остановку и захватил за собой BMW", - рассказал после аварии водитель грузовика из Беларуси.

"Я их даже не видел. Это произошло так быстро, что я даже не знал, что это машина.

Только когда разбил стекло и люди помогли выбраться, я увидел, что это Audi и что в ней три трупа", - сказал водитель грузовика.

Передача сообщила, что погибшими были двое молодых мужчин и женщина.

Статистика дорожно-транспортных происшествий в 2021 году

Всего в 2021 году в стране произошло 19 571 дорожно-транспортное происшествие (на 1144 больше, чем годом ранее), в которых 3548 человек получили легкие ушибы, 470 человек пострадали тяжело, а 146 человек погибли.

Ранее в Совете безопасности дорожного движения глава Департамента безопасности дорожного движения полиции Юрис Янчевскис заявил, что по сравнению с 2020 годом число погибших в авариях в прошлом году увеличилось на шесть человек. В прошлом году в ДТП погибли трое детей, что значительно меньше, чем в предыдущем.

Описание несчастных случаев со смертельным исходом показывает, что наиболее частые трагические происшествия происходили при наездах на пешеходов.

Самое серьезное увеличение числа погибших в ДТП зарегистрировано в Курземе и Латгале. В авариях в Курземе в 2021 году погиб 21 человек, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, а в Латгале - 40 человек, что в 1,7 раза больше.

В Риге и Земгале число смертей немного уменьшилось, а в Видземе увеличилось более чем в два раза. В прошлом году произошло 289 аварий с участием электросамокатов. В таких авариях пострадали 199 человек, один погиб.

В прошлом году в дорожном движении выявлено 180 561 административное правонарушение, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

Из них 72 164 нарушения были связаны с превышением скорости, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Количество административных правонарушений за агрессивное вождение за прошлый год увеличилось вдвое - до 2675.

В прошлом году было составлено 3534 протокола о вождении в нетрезвом виде и 226 - о вождении в состоянии наркотического опьянения. Количество водителей в нетрезвом виде в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличилось на семь человек.

Полиция сообщает, что статистические данные за последние три года остаются схожими. Количество ДТП в целом по стране: в 2021 году их было 19 571, в 2020 году - 18 427, а в 2019 году - 20 853.

В свою очередь, количество легко пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в 2021 году составило 3548 человек, в 2020 году - 3596 человек, в 2019 году - 4083 человека. Тяжелые травмы в 2021 году в авариях получили 470 человек, в 2020 году - 491, в 2019-м - 464.

Число погибших составило 146 человек в 2021 году, 140 - в 2020-м и 132 - в 2019-м.