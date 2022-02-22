СМИ: Актриса Татьяна Доронина попала в больницу
88-летняя народная артистка СССР, художественный руководитель и директор МХАТ им. Горького Татьяна Доронина госпитализирована с Covid-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
88-летняя народная артистка СССР, художественный руководитель и директор МХАТ им. Горького Татьяна Доронина госпитализирована с Covid-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Утверждается, что актриса попала в больницу давно, у нее был выявлен коронавирус. Известно, что состояние пациентки осложняется сопутствующими заболеваниями. По информации Mash, легкие народной артистки поражены на 20 процентов справа и на 16 процентов слева. Она находится под наблюдением врачей.
Ранее Татьяна Доронина попадала в больницу в ноябре 2019 года. Причина госпитализации тогда была неизвестна.
Напомним, Татьяна Доронина - советская и российская актриса театра и кино, режиссер. Она снялась в таких картинах, как "Еще раз про любовь", "Три тополя на Плющихе", "Мачеха", "Старшая сестра" и др.