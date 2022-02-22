СМИ: Актриса Татьяна Доронина попала в больницу

Утверждается, что актриса попала в больницу давно, у нее был выявлен коронавирус. Известно, что состояние пациентки осложняется сопутствующими заболеваниями. По информации Mash, легкие народной артистки поражены на 20 процентов справа и на 16 процентов слева. Она находится под наблюдением врачей.

Ранее Татьяна Доронина попадала в больницу в ноябре 2019 года. Причина госпитализации тогда была неизвестна.