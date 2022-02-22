Германия остановила сертификацию "Северного потока - 2"

Шольц заявил, что РФ нарушила свои международные договоренности и сделала "непостижимый, неоправданный" шаг, признав независимость ДНР и ЛНР.
Остановка одобрения газопровода подаст Кремлю сигнал, что "такие действия не останутся без последствий", уверил Шольц.
Российский газопровод "Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря от Усть-Луги до Грайфсвальда в Германии. Работы по укладке труб завершились в начале осени 2021 года.
Уже в ноябре власти Германии приостановили сертификацию оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG, заявив, что та должна переработать свою организационно-правовую форму в соответствие с законами ФРГ.
После начала концентрации российских войск у границ Украины осенью 2021 года США неоднократно угрожали остановкой "Северного потока" в случае начала агрессии против Украины со стороны России.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уклонялся от прямого ответа на вопрос о санкциях в отношении "Северного потока". В начале февраля сообщалось, что власти Украины отменили встречу Зеленского с главой МИД ФРГ, поскольку та не смогла гарантировать отказ от газопровода в случае вторжения РФ в Украину.