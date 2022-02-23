Остров Пилс в Елгаве почти затоплен! Что происходит с 80 дикими лошадьми?

Вид потрясающий! Пойменные луга за Елгавским замком, где пасется около 80 диких лошадей, почти полностью находятся под водой, поэтому лошади ютятся в самых высоких местах, не затронутых наводнением. Там же находится и сено, которое было доставлено лошадям вовремя. "Это была странная зима. Реки (Дрикса и Лиелупе) замерзали два раза, и два раза начинался ледоход, как весной", - говорит Эйнарс Нордманис, гид и опекун лошадей, который на прошлой неделе буквально круглосуточно "дежурил" на острове, наблюдая за изменением обстановки.

"Неделю дул сильный северный ветер, можно сказать, шторм гнал воду с моря в Лиелупе. Это совпало с последним таянием льда, поэтому уровень воды продолжал подниматься", - сказал он. Одновременно Нордманис беспокоится, как ситуация может развиваться дальше, если мокрый снег не успокоится. В настоящее время направление ветра изменилось, что дает надежду на то, что затопление прекратится. Это не первая зима, когда остров превращается в водную гладь.

Ситуация не такая угрожающая, как зимой 2010 и 2013 годов, когда остров ушел под воду на два метра.

ФОТО: Einārs Nordmanis

"Для того, чтобы ситуация стала очень угрожающей, предварительным условием является долгая и суровая зима, которой не было в этом году". По словам Нордманиса, охраняемая природная территория - пойменные луга Лиелупе - по определению затапливается, а значит, наводнения здесь типичны и весной, и осенью. В свою очередь, летом луга затапливаются очень редко, только в тех случаях, когда северный ветер гонит воду из моря в Лиелупе.

В настоящее время затоплены кусты, где лошади укрывались от ветра. Однако животные находят небольшие группы кустарников, чтобы спрятаться. "Физиология лошадей позволяет им оставаться на открытом воздухе, но по поведению видно, что они стараются стоять там, где меньше дует".

Нос у лошадей - самое слабое место, поэтому они поворачиваются хвостами к ветру и прячутся друг за другом.

Нордманис говорит, что вода лошадей не пугает - они идут вброд, иногда погружаясь по живот в воду, чтобы добыть пищу. "Летом лошади любят бродить по шею в воде, чтобы насладиться водными растениями". Говоря о выносливости животных, Нордманис сообщает, что их метаболизм позволяет им оставаться на открытом воздухе даже в холодную погоду. "Если это настоящая зима, как было два или три дня в этом году - солнце и 5-10 градусов ниже нуля, - лошади в отличной форме, бегают по снегу и ржут в снегопаде".

Несмотря на суровые условия, кобылы находятся на последних месяцах беременности, и первые жеребята родятся в ближайшие недели.

ФОТО: Einārs Nordmanis

Konik polski - это искусственный вид, выведенный в начале XX века, максимально похожий на тарпанов, обитавших на нашей территории тысячи лет назад и исчезнувших несколько сотен лет назад. В генах Konik polski, или "маленькой лошадки", много от арабских лошадей. Эту мирную и дружелюбную дикую лошадь легко одомашнить. Эти небольшие дикие лошади живут около 20 лет.

Последняя известная настоящая европейская дикая лошадь умерла в России в 1887 году. Археологические находки и народные песни свидетельствуют о том, что в Латвии тоже жили дикие лошади - тарпаны. Они были сильными и легко приспосабливались к окружающей среде и погоде, а погибли потому, что на них было легко охотиться.

Галерея: Остров Пилс в Елгаве почти затоплен