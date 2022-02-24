Как о чрезмерном потреблении и сортировке отходов говорить с детьми?

И чем успешнее мы сможем вдохновить наших детей и способствовать их интересу к проблемам окружающей среды, тем быстрее у них разовьется понимание экологически безопасного поведения, а «зеленое» мышление станет нормой. Обобщая опыт специалистов и практиков, мы даем советы, как сделать сортировку интересным для ребенка занятием, которое быстро станет неизменной ежедневной привычкой.

Быть примером

Для детей всегда была важна искренность между словами и действиями, поэтому и в детском саду, и в школе, и дома взрослые должны помнить об этом. Родители прежде всего должны понимать последствия действий общества по отношению к окружающей среде, чтобы уже через различные каналы общения помочь ребенку приобрести базовые знания об окружающей среде и природе. С полученными знаниями дети, в свою очередь, сами станут «зелеными вестниками» в своем кругу друзей и родственников.

Отходы как творческий проект

При обучении детей новым привычкам важно показать, какова их цель или в чем смысл. Это касается и сортировки отходов. Отличный способ повторного использования материалов, когда у вас дома есть дети, — заняться рукоделием. Пальчиковые куклы и мягкие игрушки для домашнего кукольного театра, расписанная ребенком тканевая хозяйственная сумка – и это все из вторично используемого текстиля. В результате ребенок ясно видит результат и свою пользу, а также то, что, казалось бы, обыденные вещи, которые в ином случае обречены попасть в отходы, можно превратить в прекрасные творческие проекты. Более того, в процессе возникает осознание того, что вещам можно дать «вторую жизнь».

Домашний садик на кухонном подоконнике

Детям очень нравится видеть плоды своего труда, поэтому садоводство — одно из дел, которые могут их заинтересовать. Одно из самых простых занятий, которое каждый может осуществить в любых условиях — посадить маленькие луковички и вырастить на подоконнике зеленый лучок. Подумайте вместе с ребенком о том, каким вы хотите видеть свой маленький садик и что хотите посеять. При выращивании продуктов в домашних условиях дети видят, как это происходит и сколько времени и сил уходит на выращивание рассады, томатов и зелени. Это может помочь оценить продукты.

Отправиться на природу и показать закулисье

Научиться сортировать отходы в предусмотренные для них домашние мусорники — это только часть процесса. Поощрение детей выходить на улицу, исследовать и учить их заботиться о природе на практике, вероятно, является одним из лучших способов воспитать в них сострадание и понимание ценности окружающей среды. Вы даже можете пойти по стопам процесса переработки. Возьмите детей с собой в ближайший депозитный пункт, чтобы сдать на вторичную переработку батарейки, использованное электронное оборудование или одежду. Прогуливаясь или посещая магазин, включите в свой маршрут таромат, чтобы вместе сдать на вторичную переработку упаковку от напитков. Это будет не только целесообразно проделанная работа, но и приключение для ребенка.

Учиться у знакомых персонажей