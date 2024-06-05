Влияет ли алкоголь на уровень холестерина?

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Почему нужно обратить внимание и на триглицериды?

Известно, что чрезмерное и регулярное употребление алкоголя увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и может быть причиной повышения, а не снижения общего уровня холестерина. Что, в свою очередь, может вызвать негативные явления в организме, одним из которых является увеличение содержания жиров – триглицеридов в крови. Если жир, который мы получаем с пищей, не перерабатывается организмом в энергию, он откладывается в жировых клетках, а также «дружит» с «плохим» холестерином и оседает на стенках сосудов, сужая сосуды. По таким сосудам трудно течь крови, со временем они также теряют эластичность и становятся твердыми и хрупкими. Если помимо употребления алкоголя вы регулярно едите нездоровую пищу, мало двигаетесь и курите – количество триглицеридов повышается еще больше и триглицериды становятся уже не источником энергии для мышц - что и является их настоящим предназначением - а угрозой для жизни. Для определения количества триглицеридов в крови следует сдать анализ крови, а затем по результатам проконсультироваться с врачом.

Вдвойне опасно

Задумываясь о своем здоровье, помните, что алкоголь влияет на разных людей по-разному, следует учитывать и возраст, и вес и пол. Всем известно, что в молодости организм сильнее, чем в старости, поэтому он быстрее восстанавливается после употребления алкоголя, например, небольшое количество алкоголя никак не повлияет на тридцатилетнего человека, тогда как у человека среднего возраста или пожилого человека может наблюдаться быстрое повышение артериального давления. Особенно осторожными следует быть тем, кто уже страдает от повышенного давления – таким людям алкоголь следует употреблять очень осторожно или вообще избегать. Повышенное артериальное давление, как и высокий уровень холестерина, является одной из наиболее частых причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому людям с повышенным артериальным давлением и повешенным уровнем холестерина необходимость употребления алкоголя следует оценивать вдвойне тщательно!

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