Рождество – особое время, когда нам хочется порадовать своих близких теплыми и полезными подарками. Однако найти что-то одновременно личное и практичное непросто. Именно поэтому подарочные карты Lidl являются идеальным решением – универсальным выбором, позволяющим одариваемому выбирать из широкого спектра товаров. Независимо от того, нужно ли вам что-то для повседневной жизни или праздничного застолья, подарочные карты Lidl – это простой и продуманный способ порадовать и удивить в праздничные дни.
Подарочные карты Lidl – практичный выбор, который всегда радует!
Ищете идеальный подарок, который будет одновременно практичным и приятным? Подарочная карта Lidl подойдет для любого случая – дня рождения, юбилея, праздника или просто как сердечный сюрприз, который порадует родных и друзей. Обладатель подарочной карты получит возможность купить все, что душе угодно из широкого ассортимента Lidl. Особой популярностью во время Рождества пользуются продукты Deluxe и Favorina, такие как вкуснейшие морепродукты или изысканный шоколад и конфеты. Кроме того, подарочная карта позволяет покупать товары повседневного спроса: от одежды до бытовой техники.
Подарочные карты доступны в пластиковом формате номиналом 10 евро, 20 евро, 30 евро и 50 евро. Кроме того, подарочные карты могут приобрести не только частные лица, но и компании или юридические лица.
Порадуйте в праздник своих коллег и деловых партнеров!
Подарочные карты Lidl также доступны для юридических лиц, что делает их отличным выбором для компаний, которые хотят сделать практичные подарки своим сотрудникам или деловым партнерам. Компании могут выбрать подарочные карты разного номинала — 10 евро, 20 евро, 30 евро или 50 евро, адаптируя заказ к своим потребностям. Заказ можно оформить, связавшись с представителем Lidl или заполнив форму онлайн-заказа, которую можно найти на сайте lidl.lv. С помощью подарочных карт Lidl компании могут подарить своим сотрудникам или партнерам радость и возможность выбора самых популярных товаров.
Подарочные карты можно легко приобрести
Подарочные карты доступны во всех магазинах Lidl по всей Латвии, где их может приобрести любой. В свою очередь юридические лица могут приобрести их онлайн, что значительно облегчит процесс покупки подарков. Большой плюс в том, что вам не придется искать варианты доставки или долго ждать их получения.
«Подарочная карта Lidl — это больше, чем просто подарок — это возможность доставить радость, дать возможность попробовать что-то новое и сделать Рождество особенным, ведь такой подарок будет практичным, личным и оцененным по достоинству. Независимо от того, сделана ли эта покупка импульсивно, от всего сердца или это продуманный выбор — преподнеся подарочные карты Lidl вы обязательно приятно удивите своих близких», — говорит Дана Хасана, руководитель Департамента корпоративных коммуникаций Lidl Latvija.
Более подробную информацию о подарочных картах Lidl и возможностях их приобретения можно найти на сайте Lidl: www.lidl.lv.