Подарочные карты Lidl – практичный выбор, который всегда радует!

Ищете идеальный подарок, который будет одновременно практичным и приятным? Подарочная карта Lidl подойдет для любого случая – дня рождения, юбилея, праздника или просто как сердечный сюрприз, который порадует родных и друзей. Обладатель подарочной карты получит возможность купить все, что душе угодно из широкого ассортимента Lidl. Особой популярностью во время Рождества пользуются продукты Deluxe и Favorina, такие как вкуснейшие морепродукты или изысканный шоколад и конфеты. Кроме того, подарочная карта позволяет покупать товары повседневного спроса: от одежды до бытовой техники.

Подарочные карты доступны в пластиковом формате номиналом 10 евро, 20 евро, 30 евро и 50 евро. Кроме того, подарочные карты могут приобрести не только частные лица, но и компании или юридические лица.

Порадуйте в праздник своих коллег и деловых партнеров!