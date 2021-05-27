Родители сохранят налоговые льготы на детей, работающих во время летних каникул

Если школьник в возрасте до 19 лет продолжает учиться и работает только во время летних каникул (с 1 июня до 31 августа), то родителям в налоговой книжке не надо вычеркивать запись о ребенке как иждивенце, автоматически нахождение на иждивении у родителей также прерываться не будет. Таким образом для родителя сохранятся льготы за находящееся на иждивении лицо, и не облагаемая налогами часть зарплаты родителя увеличится на 250 евро в месяц.

Между тем для родителей, дети которых в возрасте до 19 лет учатся и работают также и во время учебного года, статус иждивенца для ребенка прерывается автоматически, как только школьник вступает в трудовые отношения. Если школьник прекращает работать, то родители самим должны восстанавливать статус иждивенца для ребенка.

Условия уплаты налогов

Если школьник работает у работодателя (в том числе у плательщика налога на микропредприятие) в общем режиме уплаты налогов, то работодатель с его зарплаты платит подоходный налог с населения 20% (или 23%, если не была подана налоговая книжка, или она была подана, но в ней не отмечено место работы, или школьник указал в налоговой книжке удержание 23%) и обязательные взносы государственного социального страхования в размере 34,09%.

Социальные отчисления не производятся, если школьник моложе 15 лет. В остальных случаях часть социальных взносов работника в размере 10,50% работодатель удерживает из зарплаты школьника, в свою очередь часть социальных взносов работодателя в размере 23,59% работодатель платит из своих средств.

Если школьник летом получает доход сезонного сельскохозяйственного работника, работая на сельскохозяйственных работах (посев или посадка фруктовых деревьев, кустарников и овощей, уход за посадками и саженцами, сбор урожая, сортировка фруктов, ягод и овощей), то к его доходам применяется налоговая ставка в размере 15%, но не менее 0,70 евро за каждый рабочий день.

Налоговая книжка

Школьники, работающие в летние месяцы, могут выбирать – подавать или не подавать налоговую книжку.

Если налоговая книжка не подается, то к доходам с первого цента применяется подоходный налог с населения в размере 23%. Однако на следующий год переплаченную часть подоходного налога с населения можно вернуть, подав годовую декларацию о доходах в период с 1 марта до 1 июня.

В свою очередь, если налоговая книжка была подана и в ней отмечено место работы, то доходы облагаются подоходным налогом с населения в размере 20%, к ним также применяется прогнозируемый VID необлагаемый минимум.

Например, если полученное вознаграждение составляет 500 евро и применяется прогнозируемый VID ежемесячный необлагаемый минимум 150 евро, то школьник после уплаты налогов получит 388 евро. Если налоговая книжка не подана, и полученное вознаграждение составляет 500 евро, то школьник после уплаты налогов получит 343 евро.

Если школьник решил подать налоговую книжку, то в ней следует указать основное место получения доходов, т.е., соответствующего работодателя, у которого будет работать ребенок. Налоговая книжка доступна в электронном формате в Системе электронного декларирования VID, и все производимые в ней действия выполняются в электронном виде.

При выполнении сельскохозяйственных работ в течение не более 65 календарных дней, получив доход до 3000 евро, подавать налоговую книжку не требуется.