Рождественское волшебство в вашем доме: угощения и сюрпризы от Lidl

Фото: Пресс-фото

Сладкое волшебство в каждом кусочке

Рождество невозможно представить без сладостей, и в этом году Lidl позаботилась о том, чтобы каждый сладкоежка мог найти для себя что-то особенное. Классическим праздничным выбором является кекс Panettone от Favorina — воздушный и ароматный десерт, который традиционно подают с чашечкой кофе или горячего шоколада. Кроме того, он имеет сертификат устойчивости Fairtrade, гарантирующий, что этот деликатес производится с ответственностью к людям и окружающей среде.

Фото: Пресс-фото

Если вам хочется чего-то особенного, попробуйте насыщенный и нежно-сладкий фисташковый крем Deluxe. Он станет прекрасным дополнением как к праздничному торту, так и просто ложечкой сладкой радости. А макаруны – классика французских десертов – порадуют элегантным внешним видом и легкостью. Они станут отличным выбором как для легкого угощения, так и для праздничного стола в качестве декоративного и вкусного акцента.

Фото: Пресс-фото

Уют и праздничное настроение до последней мелочи

Венок Адвента — традиционный праздничный атрибут, символизирующий, что Рождество уже не за горами. Со специальными наборами декора от Lidl каждый сможет проявить свою творческую жилку и создать индивидуальное праздничное украшение. Если каждую неделю добавлять новые детали, венок будет становиться все красивее, в предвкушении предстоящих праздниках. И конечно же, Рождество невозможно представить без елки, поэтому со 2 декабря Lidl предлагает красивые елочки разных размеров, которые подойдут как для квартир, так и для больших домов. Вы можете выбрать классическую или серебристую ель или элегантную кавказскую пихту. Тематические рождественские свитера и теплые носки станут идеальным нарядом для вечеров с семьей или друзьями. А одежда с веселыми и яркими зимними мотивами не только подарит ощущение уюта и тепла, но и создаст незабываемую праздничную атмосферу.

Фото: Пресс-фото

Фото: Publicitātes foto

И, конечно же, пипаркукас! В ассортименте Lidl имеются различные сахарные украшения, сахарная пудра и ванильный ароматизатор, благодаря чему процесс выпечки пипаркукас станет воистину творческим, а само печенье будет настоящим произведением искусства. Декорирование пипаркукас порадует детей и оставит приятные воспоминания о теплых семейных вечерах.

Фото: Пресс-фото

Вкусного и сердечного Адвента!