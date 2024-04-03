Топ 10 самых популярных товаров IKEA в Латвии

У всей мебели серии MALM – комодов, туалетных столиков, кроватей – элегантный дизайн.

Эта мебель создана, чтобы служить вам долгие годы, а также прекрасно сочетается с другой мебелью. "Во избежание опрокидывания убедитесь в том, что вы хорошо закрепили всю крупную мебель с помощью креплений в комплекте", – напоминает дизайнер.

Посуда OFTAST

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С момента открытия IKEA в Латвии эта посуда остаётся в лидерах благодаря своему дизайну и гармоничным формам, а также очень доступным ценам – начиная с 0,60 EUR. Посуду OFTAST можно будет приобрести на месте в Пункте планирования и заказа товаров в Лиепае в числе других 100 товаров.

Полки и стеллажи KALLAX

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Cтильные и простые формы для хранения, которые можно поставить на пол или закрепить на стену. "Эта серия очень популярна благодаря своему лаконичному дизайну и возможностям: хотите – поставьте на пол, хотите – прикрепите к стене.

Серия KALLAX доступна в разных цветах и размерах, и её можно сочетать и расставлять и вертикально, и горизонтально, добавлять освещение и колёсики.

Серию KALLAX легко сделать более индивидуальной с помощью различных вставок, корзин, дверок и других аксессуаров", – говорит дизайнер.

Кресло для отдыха POÄNG

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