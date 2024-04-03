Топ 10 самых популярных товаров IKEA в Латвии

Уже 11 апреля откроет свои двери Пункт планирования и заказа товаров IKEA в Лиепае. Ожидая открытия, дизайнер рассказывает о самых популярных товарах IKEA в Латвии.
Кухонная мебель METOD
"Кухня METOD с белым фасадом уже несколько лет пользуется большой популярностью в Латвии.
METOD можно спланировать в соответствии с индивидуальными нуждами и адаптировать к помещению. Помимо прочего, кухню также можно дополнить позже.
В этой серии можно найти фасады и дверцы разного стиля и отделки, так что есть из чего выбрать по вкусу и бюджету. При этом, кроме приятной цены, кухонная мебель METOD имеет 25-летнюю гарантию", – говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Модульные шкафы PAX
Творческий подход и практичное использование пространства предлагает лидер среди шкафов PAX, получивший большой отклик среди покупателей. Неважно, предпочитаете ли вы складывать одежду стопочками или развешивать её, с помощью органайзеров KOMPLEMENT вы сможете подобрать себе подходящее решение для хранения, максимально используя пространство шкафа, на который предоставляется 10-летняя гарантия.
Вы можете выбрать уже готовое решение или воспользоваться онлайн-планировщиками на сайте IKEA, а наши сотрудники на месте помогут вам советом.
Комод MALM
Комоды MALM доступны в разных размерах, а их лаконичные и просторные ящики помогут навести порядок в ваших вещах.
У всей мебели серии MALM – комодов, туалетных столиков, кроватей – элегантный дизайн.
Эта мебель создана, чтобы служить вам долгие годы, а также прекрасно сочетается с другой мебелью. "Во избежание опрокидывания убедитесь в том, что вы хорошо закрепили всю крупную мебель с помощью креплений в комплекте", – напоминает дизайнер.
Посуда OFTAST
С момента открытия IKEA в Латвии эта посуда остаётся в лидерах благодаря своему дизайну и гармоничным формам, а также очень доступным ценам – начиная с 0,60 EUR. Посуду OFTAST можно будет приобрести на месте в Пункте планирования и заказа товаров в Лиепае в числе других 100 товаров.
Полки и стеллажи KALLAX
Cтильные и простые формы для хранения, которые можно поставить на пол или закрепить на стену. "Эта серия очень популярна благодаря своему лаконичному дизайну и возможностям: хотите – поставьте на пол, хотите – прикрепите к стене.
Серия KALLAX доступна в разных цветах и размерах, и её можно сочетать и расставлять и вертикально, и горизонтально, добавлять освещение и колёсики.
Серию KALLAX легко сделать более индивидуальной с помощью различных вставок, корзин, дверок и других аксессуаров", – говорит дизайнер.
Кресло для отдыха POÄNG
Благодаря своему классическому дизайну, большому выбору чехлов и подушек кресла POÄNG популярны в Латвии и не только. Гнутая древесина – прочный и гибкий материал, кресла повторяют изгибы тела, а мягкое покачивание радует сидящих в них людей.
Уличная мебель TÄRNÖ
Уличная мебель TÄRNÖ, включая раскладные столы и стулья разных размеров, подойдёт и для балконов и террас, и для уютных уголков в вашем саду.
Мебель изготовлена из прочной акации и устойчивой к непогоде стали.
Эта мебель отлично подходит для небольших пространств, так как удобно складывается и не занимает много места при хранении. А доступная цена – это ещё одна причина, почему её так любят: комплект из стола и двух стульев стоит всего 50 EUR.
Настил RUNNEN
Настил RUNNEN для балконов и террас полностью преобразит ваше место для отдыха на свежем воздухе. Покупатели IKEA любят этот товар за простоту установки. Настил также легко обрезать при необходимости.
Столик LACK
Столик LACK всего за 9,99 EUR – основа основ, но в этой серии есть ещё много другого.
Благодаря уникальной конструкции мебель этой серии очень лёгкая, её легко перемещать, и при этом такая низкая цена.
Столик LACK отлично сочетается с другой мебелью и подходит под серию KALLAX.
Товары для рисования MÅLA
Товары для рисования MÅLA созданы для развития творчества и воображения у детей.
Высокое качество и простота использования – эти товары прошли все проверки качества и не содержат токсичных веществ.
Что ещё приятно для родителей юных художников, так это то, что фломастеры отмываются с большинства поверхностей с помощью мыла и тёплой воды.
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11 апреля открывает свои двери Пункт планирования и заказа товаров IKEA в Лиепае
IKEA отроет новую торговую точку в Лиепае уже 11 апреля. Это будет первый уменьшенный формат IKEA в Латвии для планирования и заказа товаров.
- Цель Пункта планирования и заказа товаров IKEA – помощь в планировании мебели IKEA, такой как кухня, шкафы, мебель для спальни и др. Клиенты смогут бронировать время для индивидуальной консультации или спланировать мебель самостоятельно на месте с помощью работников IKEA.
- В Пункте планирования и заказа товаров покупатели смогут удобно и легко заказать и забрать онлайн-покупки из IKEA. Полный ассортимент товаров IKEA доступен в онлайн-магазине, а часть товаров можно будет купить на месте.
- Все доступные в стране услуги IKEA будут также предоставляться в IKEA в Лиепае, например, замеры, сборка, установка и другие.
- В Пункте планирования и заказа товаров в Лиепае покупатели смогут всё посмотреть, потрогать и оценить – здесь будут и кухни, и шкафы, и решения для столовых и спален.