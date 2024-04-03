Пн, 8.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Топ 10 самых популярных товаров IKEA в Латвии

Raksts tapis sadarbībā ar IKEA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Publicitātes foto/ TVNET GRUPA kolāža

Уже 11 апреля откроет свои двери Пункт планирования и заказа товаров IKEA в Лиепае. Ожидая открытия, дизайнер рассказывает о самых популярных товарах IKEA в Латвии.

Кухонная мебель METOD

Фото: Publicitātes foto

"Кухня METOD с белым фасадом уже несколько лет пользуется большой популярностью в Латвии.

METOD можно спланировать в соответствии с индивидуальными нуждами и адаптировать к помещению. Помимо прочего, кухню также можно дополнить позже.

В этой серии можно найти фасады и дверцы разного стиля и отделки, так что есть из чего выбрать по вкусу и бюджету. При этом, кроме приятной цены, кухонная мебель METOD имеет 25-летнюю гарантию", – говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.

Модульные шкафы PAX

Фото: Publicitātes foto

Творческий подход и практичное использование пространства предлагает лидер среди шкафов PAX, получивший большой отклик среди покупателей. Неважно, предпочитаете ли вы складывать одежду стопочками или развешивать её, с помощью органайзеров KOMPLEMENT вы сможете подобрать себе подходящее решение для хранения, максимально используя пространство шкафа, на который предоставляется 10-летняя гарантия.

Вы можете выбрать уже готовое решение или воспользоваться онлайн-планировщиками на сайте IKEA, а наши сотрудники на месте помогут вам советом.

Комод MALM

Фото: Publicitātes foto

Комоды MALM доступны в разных размерах, а их лаконичные и просторные ящики помогут навести порядок в ваших вещах.

У всей мебели серии MALM – комодов, туалетных столиков, кроватей – элегантный дизайн.

Эта мебель создана, чтобы служить вам долгие годы, а также прекрасно сочетается с другой мебелью. "Во избежание опрокидывания убедитесь в том, что вы хорошо закрепили всю крупную мебель с помощью креплений в комплекте", – напоминает дизайнер.

Посуда OFTAST

Фото: Publicitātes foto

С момента открытия IKEA в Латвии эта посуда остаётся в лидерах благодаря своему дизайну и гармоничным формам, а также очень доступным ценам – начиная с 0,60 EUR. Посуду OFTAST можно будет приобрести на месте в Пункте планирования и заказа товаров в Лиепае в числе других 100 товаров.

Полки и стеллажи KALLAX

Фото: Publicitātes foto

Cтильные и простые формы для хранения, которые можно поставить на пол или закрепить на стену. "Эта серия очень популярна благодаря своему лаконичному дизайну и возможностям: хотите – поставьте на пол, хотите – прикрепите к стене.

Серия KALLAX доступна в разных цветах и размерах, и её можно сочетать и расставлять и вертикально, и горизонтально, добавлять освещение и колёсики.

Серию KALLAX легко сделать более индивидуальной с помощью различных вставок, корзин, дверок и других аксессуаров", – говорит дизайнер.

Кресло для отдыха POÄNG

Фото: Publicitātes foto

Благодаря своему классическому дизайну, большому выбору чехлов и подушек кресла POÄNG популярны в Латвии и не только. Гнутая древесина – прочный и гибкий материал, кресла повторяют изгибы тела, а мягкое покачивание радует сидящих в них людей.

Уличная мебель TÄRNÖ

Фото: Publicitātes foto

Уличная мебель TÄRNÖ, включая раскладные столы и стулья разных размеров, подойдёт и для балконов и террас, и для уютных уголков в вашем саду.

Мебель изготовлена из прочной акации и устойчивой к непогоде стали.

Эта мебель отлично подходит для небольших пространств, так как удобно складывается и не занимает много места при хранении. А доступная цена – это ещё одна причина, почему её так любят: комплект из стола и двух стульев стоит всего 50 EUR.

Настил RUNNEN

Фото: Publicitātes foto

Настил RUNNEN для балконов и террас полностью преобразит ваше место для отдыха на свежем воздухе. Покупатели IKEA любят этот товар за простоту установки. Настил также легко обрезать при необходимости.

Столик LACK

Фото: Publicitātes foto

Столик LACK всего за 9,99 EUR – основа основ, но в этой серии есть ещё много другого.

Благодаря уникальной конструкции мебель этой серии очень лёгкая, её легко перемещать, и при этом такая низкая цена.

Столик LACK отлично сочетается с другой мебелью и подходит под серию KALLAX.

Товары для рисования MÅLA

Фото: Publicitātes foto

Товары для рисования MÅLA созданы для развития творчества и воображения у детей.

Высокое качество и простота использования – эти товары прошли все проверки качества и не содержат токсичных веществ.

Что ещё приятно для родителей юных художников, так это то, что фломастеры отмываются с большинства поверхностей с помощью мыла и тёплой воды.

***

11 апреля открывает свои двери Пункт планирования и заказа товаров IKEA в Лиепае

IKEA отроет новую торговую точку в Лиепае уже 11 апреля. Это будет первый уменьшенный формат IKEA в Латвии для планирования и заказа товаров.

  • Цель Пункта планирования и заказа товаров IKEA – помощь в планировании мебели IKEA, такой как кухня, шкафы, мебель для спальни и др. Клиенты смогут бронировать время для индивидуальной консультации или спланировать мебель самостоятельно на месте с помощью работников IKEA.
  • В Пункте планирования и заказа товаров покупатели смогут удобно и легко заказать и забрать онлайн-покупки из IKEA. Полный ассортимент товаров IKEA доступен в онлайн-магазине, а часть товаров можно будет купить на месте.
  • Все доступные в стране услуги IKEA будут также предоставляться в IKEA в Лиепае, например, замеры, сборка, установка и другие.
  • В Пункте планирования и заказа товаров в Лиепае покупатели смогут всё посмотреть, потрогать и оценить – здесь будут и кухни, и шкафы, и решения для столовых и спален.
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Читать также
Актуально
Наверх