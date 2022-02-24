Сейм разрешил продавать вакцины против Covid-19 за границу

Принятые поправки, поданные комиссией Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, предусматривают, что ранее закупленные вакцины могут быть проданы иностранным правительствам без применения закона об отчуждении имущества публичного лица. Решение о продаже вакцин против коронавируса будет приниматься Кабинетом министров в каждом конкретном случае.

Выручка от продажи вакцин будет передана в основной доход государственного бюджета.

До сих пор в Латвии не было нормативных актов, позволяющих продавать вакцины против Covid-19 за границу.

Министерство здравоохранения должно подавать Кабинету министров предложения об отчуждении вакцин на основе итогов инвентаризаций и прогнозов объемов вакцинации, чтобы не допустить ситуации, когда у имеющихся в стране вакцин кончится срок годности, в то время как есть страны, нуждающиеся в вакцинах.

Проведенная оценка охвата вакцинацией населения дает основания для вывода, что в настоящее время количество доступных в Латвии вакцин превышает спрос.

Чтобы эффективно управлять государственными средствами Минздрав предлагает Кабинету министров вначале продавать вакцины, а при отсутствии такой возможности - безвозмездно передавать другим странам.

До принятого сегодня парламентом решения регулирование не позволяло продажу принадлежащих государству вакцин, поскольку партнерами по продажам вакцин являются другие страны и в процессе продажи необходимо соблюдать условия договоров между государствами-членами ЕС, Европейской комиссией и производителями вакцин - различные в случае разных производителей.

Главным условием является то, что купленные вакцины не могут быть проданы дороже, чем были приобретены, однако каждый договор также содержит особые условия, такие как обязательства стран, которым будут переданы вакцины, возместить первоначальные взносы Европейской комиссии.

Сделки по перепродаже вакцин Moderna могут осуществляться между государствами ЕС и ЕЭЗ посредством трехстороннего соглашения с производителем вакцин, государством-членом и страной перепродажи.

Вакцину AstraZeneca можно продавать в европейские страны за пределами ЕС при соблюдении определенных условий в договоре купли-продажи.

Договор о продаже вакцин Johnson&Johnson может быть заключен с государствами-членами ЕС, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией при соблюдении особых условий, а также с третьими странами с согласия производителя вакцины и включив в договор установленные производителем условия.

Перепродажа вакцин Pfizer возможна в любую страну с согласия производителя вакцины и при включении в договор условий производителя вакцины, касающихся перепродажи.

Рабочая группа Минздрава по вакцинации населения против Covid-19 провела анализ запасов вакцин и сделала прогноз остатков на 2022 год, на основании которых планируется отчуждение только тех доз вакцины, которые могут быть не использованы.

Согласно данным, предоставленным парламентской комиссии Министерством здравоохранения, Латвия на текущий момент безвозмездно передала 473 070 доз вакцин Тунису, Молдове, Албании, Кении, Грузии, Вьетнаму, Египту и Бенину. Грузии были пожертвованы вакцины Pfizer, остальным упомянутым странам - Astra Zeneca.