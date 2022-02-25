Пт, 25.02.2022
"Я думаю, что Путин хочет быстро пройти через Украины - к вам, в страны Балтии Лидия, жительница Киева
Лидия, жительница Киева
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Фото, видео ⟩ В Киеве произошло несколько взрывов. Есть раненые

ФОТО: Reuters/ScanPix

Около 4:30 утра в пятницу, 25 февраля, появились сообщения о прозвучавших в Киеве шести взрывах. МВД Украины сделало заявление, что системы ПВО Украины сбили российский летательный аппарат, который упал в Дарницком районе Киева.

СМИ и киевляне сообщают о шести сильных взрывах в Киеве. Советник главы украинского МВД Антон Геращенко изначально писал, что "продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами".

"Два попадания в многоквартирный дом на улице Кошица, 7а. Одно - на уровне 1-2-го этажей первой секции, второе - на уровне 8-9-го этажей второй секции", - уточнили в службе чрезвычайных ситуаций Украины.

В соцсетях появляются видео случившегося. Внимание: присутствует ненормативная лексика.

Позднее видео с места крушения опубликовал и мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в результате происшествия три человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Есть и угроза обрушения дома.

По данным источников "Украинской правды", украинские силы могли сбить российскую ракету в небе над столицей страны.


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