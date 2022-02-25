Пт, 25.02.2022
"Я думаю, что Путин хочет быстро пройти через Украины - к вам, в страны Балтии Лидия, жительница Киева
Лидия, жительница Киева

После речи Дудя об "имперском угаре" Мизулина попросила признать его "иноагентом"

Юрий Дудь ФОТО: скриншот видео с YouTube

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в  Генпрокуратуру и Минюст РФ с просьбой рассмотреть вопрос о включении журналиста Юрия Дудя в реестр "иностранных агентов". Об этом пишет "Медуза". 

В время своей речи в Общественной палате Мизулина рассказала о запущенной в интернете "спланированной кампании" с использованием в том числе "украинских ботов". Она заявила о информационной кампании войск СБУ Украины.

Она отметила, что в последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стало высказывание блогера и журналиста Юрия Дудя, в которой он с ее слов "высказал отвращение к нашей стране". Эта публикация вызвала широкий резонанс. 

Вслед за этим Мизулина сообщила, что располагает информацией СМИ о наличии у Дудя иностранного финансирования. Источники она не назвала. Мизулина попросила проверить эти сведения и, если они подтвердятся, то включить журналиста в список "иноагентов".

Напомним, ранее Лига безопасного интернета жаловалась на Дудя в МВД, усмотрев пропаганду наркотиков в одном из его интервью. Журналист был оштрафован на 100 тысяч рублей.

23 февраля, за день до начала российского вторжения в Украину, Дудь опубликовал пост, в котором выступил против "имперского угара", российской власти и вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back