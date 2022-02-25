После речи Дудя об "имперском угаре" Мизулина попросила признать его "иноагентом"

В время своей речи в Общественной палате Мизулина рассказала о запущенной в интернете "спланированной кампании" с использованием в том числе "украинских ботов". Она заявила о информационной кампании войск СБУ Украины.

Она отметила, что в последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стало высказывание блогера и журналиста Юрия Дудя, в которой он с ее слов "высказал отвращение к нашей стране". Эта публикация вызвала широкий резонанс.

Вслед за этим Мизулина сообщила, что располагает информацией СМИ о наличии у Дудя иностранного финансирования. Источники она не назвала. Мизулина попросила проверить эти сведения и, если они подтвердятся, то включить журналиста в список "иноагентов".

Напомним, ранее Лига безопасного интернета жаловалась на Дудя в МВД, усмотрев пропаганду наркотиков в одном из его интервью. Журналист был оштрафован на 100 тысяч рублей.