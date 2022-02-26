В Лондоне посольство России закидали яйцами

Сотни человек на западе столицы Великобритании собрались у здания посольства России в Кенсингтоне и потребовали президента России Владимира Путина вывести свои войска с Украины. Протестующие собрались и у здания правительства Великобритании на Даунинг-стрит.

С флагами и плакатами в руках собравшиеся пели гимн Украины и скандировали: "Путин, прекращай войну", "Путин, иди домой" и "освобождай Украину".

Стены посольства России украсили лозунг, написанный мелом, нарисованные украинские флаги, а также яйца и искусственная кровь.

Даже на стенах здания, находящегося дальше, были видны следы яиц и скорлупы.