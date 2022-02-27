Призывают одновременно по всей Латвии провести митинги в поддержку Украины

Каждому самоуправлению в среду вечером предлагается организовать митинг в важном или публично известном месте на своей территории, пригласив на него своих жителей, которых призывают взять с собой украинские флаги и другую атрибутику, чтобы выразить свою солидарность.

Как указывает LPS, собравшись на митинги в поддержку Украины, жители Латвии присоединятся ко многим тысячам жителей других стран, которые в последние дни собирались на подобные акции.

Галерея: Напротив посольства России в Латвии продолжаются акции протеста

LPS категорически осуждает агрессивные действия России. Выражая солидарность с Украиной, совет LPS 24 февраля призвал самоуправления вывесить у своих административных зданий украинские флаги.