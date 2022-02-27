Вс, 27.02.2022
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Призывают одновременно по всей Латвии провести митинги в поддержку Украины

Мероприятие в поддержку Украины у посольства России в Риге ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвийский союз самоуправлений (LPS) призывает все самоуправления страны в среду, 2 марта, в 18:00 одновременно провести митинги солидарности с Украиной в ее борьбе против военной агрессии России, сообщили агентству LETA в LPS.

Каждому самоуправлению в среду вечером предлагается организовать митинг в важном или публично известном месте на своей территории, пригласив на него своих жителей, которых призывают взять с собой украинские флаги и другую атрибутику, чтобы выразить свою солидарность.

Как указывает LPS, собравшись на митинги в поддержку Украины, жители Латвии присоединятся ко многим тысячам жителей других стран, которые в последние дни собирались на подобные акции.

Галерея: Напротив посольства России в Латвии продолжаются акции протеста

LPS категорически осуждает агрессивные действия России. Выражая солидарность с Украиной, совет LPS 24 февраля призвал самоуправления вывесить у своих административных зданий украинские флаги.

Многие самоуправления уже связались с городами и областями Украины, с которыми у них заключены соглашения о сотрудничестве, чтобы выяснить, какую помощь они могут оказать их жителям. Также многие самоуправления выразили готовность принять украинцев, которые будут искать убежища от войны в Латвии.

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