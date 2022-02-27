Военная агрессия против Украины со стороны России продолжилась и 27 февраля. RUS TVNET собрал главную информацию за четвертый день войны.

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ЕС вводит новые санкции

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье сообщила, что Евросоюз закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, профинансирует поставки оружия Украине и запретит пропагандистские каналы кремля RT и "Спутник", а также введет новые санкции для Беларуси.

Балтия закрыла небо для российской авиации. Россия сделала то же самое в ответ

Сразу несколько стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для российской авиации, в том числе и страны Балтии, чье решение вступило в силу в 00:00. К ночи Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства России для авиакомпаний Латвии, Литвы, Эстонии и Словении. Это ответная мера.

Как итог - почти все восточноевропейские страны уже закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Не сделали это пока только Финляндия и Норвегия. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг распорядился все подготовить к закрытию.

ЕС, США, Канада и Великобритания отключат некоторые российские банки от SWIFT, анонсированы новые санкции против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС решил отключить ряд российских банков от системы SWIFT. Какие именно банки будут отключены, а также когда решение вступит в силу - пока не сообщается. Кроме того, Европа парализует активы Центробанка России.

Как еще одна мера - ЕС будет работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать финансовые активы на рынках. "Путин встал на путь уничтожения Украины. Но также то, что он делает на самом деле, разрушает будущее своей страны", - заявила фон дер Ляйен.

"Медуза" сообщает, что новые санкции ЕС вводятся в координации с США. В Белом доме анонсированы те же самые меры: отключение некоторых банков от системы SWIFT и заморозка активов Центробанка. Также обсуждается сокращение программы "золотых паспортов", позволяющей состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, получать иностранное гражданство в обмен на инвестиции.

В Василькове горит нефтебаза, в Харькове - сильнейший обстрел, взорвался газопровод

Ночью 27 февраля в Сети появилось видео большого взрыва в Василькове Киевской области. Предполагалось, что взорвана нефтебаза - позднее эту информацию украинским СМИ подтвердила мэр города Наталья Баласинович. Это может грозить экологической катастрофой. Аналогичное возгорание под Киевом в 2015-м тушили неделю - тогда концентрация опасных веществ в воздухе превышала норму в несколько раз.

"Сегодня в течение дня шли мощные обстрелы, баллистическими ракетами в том числе, нашего аэродрома, но (мы) держимся, сейчас идут обстрелы..." - добавила Баласинович. В Василькове расположена авиабаза, и ее, и город, согласно сообщениям украинской стороны, штурмует российский десант. Киевская администрация призвала жителей плотно закрыть окна, так как "дым и вредные вещества могут разноситься ветром".

Около 4 утра появилась информация, что под городом Васильков Киевской области - бой за аэропорт, сообщает Zеrkalo.iо со ссылкой на главу Киевской областной госадминистрации Алексея Кулебу. "В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки. Вспыхнул большой пожар, который видно даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому областная ДСНС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. - Прим. Zеrkalo.iо) не может приступить к тушению", - написал Кулеба.

В свою очередь, "Дождь" назвал обстрел в Харькове "совершенно беспрецедентным по силе" за все время с начала войны. Совсем скоро после этого под Харьковом прогремел мощный взрыв. Госслужба специальной связи и защиты информации Украины подтвердила, что взорвался газопровод, и добавила: "Предостерегаем от дезинформации: это не ядерный удар, хотя взрыв визуально похож на него".

В Киеве спокойно

Ситуация в Киеве спокойная и контролируется украинской армией и силами территориальной обороны, сказал утром в воскресенье заместитель мэра Киева Николай Поворозник. Как передают украинские СМИ, Поворозник сказал, что в городе ночью было несколько стычек с диверсионно-разведывательными группами россиян. МВД Украины также утверждает, что Чернигов, Мариуполь и Харьков остаются под контролем сил Украины. О наступлении российских войск на разные города Украины можно прочитать здесь.

Украина согласилась на переговоры с Россией

Российская сторона сообщила, что уже прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом, пояснив почему. "Площадками для встречи могут быть другие города. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и действительно закончить войну".

Позднее стало известно, что украинская делегация едет на переговоры к границе Беларуси.

К ночи поступила информация, что переговоры состоятся утром в понедельник, 28 февраля.

Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы

Владимир Путин на встрече с министром обороны Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы — в ответ "на агрессивные высказывания на Западе".

Согласно справочнику на сайте Минобороны, стратегические силы сдерживания – это "основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного".

Что имеется в виду под "особым режимом" несения боевого дежурства – неизвестно.

Уничтожен самый большой самолет в мире

Госконцерн "Укроборонпром" выступил с заявлением, что уникальный самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен во время захвата аэропорта Антонов. Это самый большой и грузоподъемный самолет в мире, который был создан в единственном экземпляре. Он находился в Гостомеле, где находится аэропорт, на ремонте. Информацию об этом подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.