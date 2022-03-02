"На каждом углу - только война": в Латвию из Украины приехали две матери с пятью детьми

Вита и Лилия прибыли в Латвию с пятью детьми в последний день февраля. Мужья обеих женщин ранее работали в Риге. Когда началась война, латвийка Йоланта Кублинска поняла, что хочет помочь украинцам, поэтому предложила свой дом для семей уже знакомых мужчин.

"Мы не хотели убегать с детьми, но когда проснулись утром от шума самолетов, я решила ехать.

Мама, папа, сестра остались пока. Мы живем в деревне. Там есть коровы, они не хотели все это оставлять.

В Западной Украине нет такой войны, как в Киеве, как Харькове. Но все равно. Летают самолеты, вертолеты. Мы уже не знаем, наши ли они. Это защита или враг?" - говорит Вита.

Лилии также было непросто принять решение покинуть родину. Так бы и осталась в Украине, но муж не хотел, чтобы дети пережили ужасы войны:

"Мы решили, что дети не должны этого видеть. Потому что везде, на каждом углу - только война. Мы решили сбежать, чтобы защитить наших детей.

Нам это совсем не нравилось, но мы решили приехать к вам, чтобы их психика не страдала, их глаза не видели войны".

Путь из Ивано-Франковской области (недалеко от Львова) в Латвию занял у них 36 часов. Длинные очереди машин, спасающихся от войны, были испытанием для всех.

"Мне было страшно. Мы взяли только самое необходимое. Очереди были большие, мы прошли десять километров пешком. С детьми.

Рядом со мной сидели женщины - они были в пути дня три-четыре. У нас были дети постарше, но у них были младенцы. "Тяжело, трудно рассказать, вообще было тяжело видеть эти ужасы", - говорит Лилия.

"Женщины даже плакали, было очень страшно, очень больно. Были и дети до года, сидели там три дня, но они сказали, что в любом случае лучшее решение - это уезжать", - добавляет Вита.

У обеих женщин в Украине остались семьи, с которыми они находятся в постоянном контакте. Также под рукой все время телефоны, где в различных группах связи они читают самую свежую информацию о том, что происходит на родине.

Женщины также подчеркивают, что украинский народ силен и победит в битве. Поэтому обе уверены - они смогут вернуться домой через какое-то время.

"Думаю, мы вернемся. Украина задействована в войне уже восемь лет, с 2014 года. Луганск, Донецк - Путин разделил нашу страну. Но Украина едина", - подчеркивает Лилия.