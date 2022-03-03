Как инфлюенсер Катрине Саулиете за считаные дни стала "врагом Латвии"

27 февраля Саулиете обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой не разжигать ненависть в Латвии.

"Просьба к нашим соотечественникам… Пожалуйста, перестаньте ругаться друг с другом из-за того, что другой делает не так, как вам хотелось бы. Пожалуйста, перестаньте писать другим - я хочу, чтобы вы сказали то или это… Вам бы хотелось… Но пожалуйста, дайте людям жить так, как они хотят, это право каждого из нас, каждому позволено жить так, как мы хотим [...]. Сказать: "Перестань работать, потому что конкретная компания была основана в неприемлемой стране"... Это жестоко!" - написала она в Instagram.

"Из-за того, что я работаю в компании NL, я сразу стала врагом или предателем Латвии или Европы?" - удивлена критике Саулиете.

Она заявила, что полностью поддерживает Украину и украинский народ, следит и переживает из-за того, что там происходит, но при этом "пытается жить, пока у нее есть эта жизнь".

"Я оказываю посильную поддержку, на данный момент это финансовая сторона и репосты, если есть какие-то фонды, куда я могу пожертвовать деньги или вещи, то это то, что сейчас в моих силах. Но разве я буду лишать своих детей куска хлеба? Нет, я буду продолжать работать", - признается Саулиете.

"Надеюсь, вы простите меня за то, что я живу, что я буду продолжать кормить своих детей, и вы не будете меня за это линчевать".

Эта запись вызвала бурное обсуждение в Twitter, а сама Катрине подверглась критике в Instagram.

К примеру: "Инфлюенсеру Катрине Саулиете так тяжело получать плохие комментарии от латышей. Они гораздо страшнее путинской агрессии. Это тот случай, когда Бог раздавал мозги, а Катрине не было дома!" - написал пользователь с ником Bush. И таких комментариев было много.

Вскоре после получения негативных комментариев Саулиете опубликовала видео, в котором, вытирая слезы, сказала, что она доведена и что "если бы у латыша было оружие Путина, то латыш использовал бы его против своих, а не против врагов". "Я никому не пожелаю быть на моем месте… Я люблю свою работу и счастлива зарабатывать ею на жизнь для своих детей… Я не выбирала [страну компании] - если бы она была из другой страны, я бы все равно работала в этой компании".

Она объяснила, что не хочет, чтобы ее "терроризировали" советами и мнениями о том, как ей следует вести себя в данной ситуации, однако на следующий день сообщила, что связалась с руководством своей компании.

"Тем, кто пишет мне, что я должна обратиться к русским лидерам, я должна сказать, что им следует открыть глаза. Я говорю и могу рассказать, что я узнала. Почему все молчат? Почему компания молчит? Кажется, что они ничего не понимают, да многие не понимают - они зомбированы. А многие понимают. При этом у них есть официальное заявление, что если кто-то переведет хоть какие-то копейки в Украину, изъявит желание помогать, если кто-то вообще упомянет о необходимости помощи Украине, хоть одежду украинцу принесет - ему грозит 20 лет тюрьмы, поэтому они и сидят и молчат.

Народ в России напуган.