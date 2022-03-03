Чт, 3.03.2022
Если в Беларуси не будет столь же мощного санкционного режима, то будут всевозможные попытки России его обойти. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел
Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Как инфлюенсер Катрине Саулиете за считаные дни стала "врагом Латвии"

Представитель и дистрибьютор российской компании NL International в Латвии, инфлюенсер Катрине Саулиете столкнулась с негативными комментариями в связи с якобы недостаточном выражении мнения относительно российского вторжения в Украину.

27 февраля Саулиете обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой не разжигать ненависть в Латвии.

"Просьба к нашим соотечественникам… Пожалуйста, перестаньте ругаться друг с другом из-за того, что другой делает не так, как вам хотелось бы. Пожалуйста, перестаньте писать другим - я хочу, чтобы вы сказали то или это… Вам бы хотелось… Но пожалуйста, дайте людям жить так, как они хотят, это право каждого из нас, каждому позволено жить так, как мы хотим [...]. Сказать: "Перестань работать, потому что конкретная компания была основана в неприемлемой стране"... Это жестоко!" - написала она в Instagram.

"Из-за того, что я работаю в компании NL, я сразу стала врагом или предателем Латвии или Европы?" - удивлена критике Саулиете. 

Она заявила, что полностью поддерживает Украину и украинский народ, следит и переживает из-за того, что там происходит, но при этом "пытается жить, пока у нее есть эта жизнь".

"Я оказываю посильную поддержку, на данный момент это финансовая сторона и репосты, если есть какие-то фонды, куда я могу пожертвовать деньги или вещи, то это то, что сейчас в моих силах. Но разве я буду лишать своих детей куска хлеба? Нет, я буду продолжать работать", - признается Саулиете.

"Надеюсь, вы простите меня за то, что я живу, что я буду продолжать кормить своих детей, и вы не будете меня за это линчевать".

Эта запись вызвала бурное обсуждение в Twitter, а сама Катрине подверглась критике в Instagram.

К примеру: "Инфлюенсеру Катрине Саулиете так тяжело получать плохие комментарии от латышей. Они гораздо страшнее путинской агрессии. Это тот случай, когда Бог раздавал мозги, а Катрине не было дома!" - написал пользователь с ником Bush. И таких комментариев было много. 

Вскоре после получения негативных комментариев Саулиете опубликовала видео, в котором, вытирая слезы, сказала, что она доведена и что "если бы у латыша было оружие Путина, то латыш использовал бы его против своих, а не против врагов". "Я никому не пожелаю быть на моем месте… Я люблю свою работу и счастлива зарабатывать ею на жизнь для своих детей… Я не выбирала [страну компании] - если бы она была из другой страны, я бы все равно работала в этой компании".

Она объяснила, что не хочет, чтобы ее "терроризировали" советами и мнениями о том, как ей следует вести себя в данной ситуации, однако на следующий день сообщила, что связалась с руководством своей компании.

"Тем, кто пишет мне, что я должна обратиться к русским лидерам, я должна сказать, что им следует открыть глаза. Я говорю и могу рассказать, что я узнала. Почему все молчат? Почему компания молчит? Кажется, что они ничего не понимают, да многие не понимают - они зомбированы. А многие понимают. При этом у них есть официальное заявление, что если кто-то переведет хоть какие-то копейки в Украину, изъявит желание помогать, если кто-то вообще упомянет о необходимости помощи Украине, хоть одежду украинцу принесет - ему грозит 20 лет тюрьмы, поэтому они и сидят и молчат.

Народ в России напуган.

Да, трусы. Но один правитель над народом, а народ боится. Так что продолжайте писать мне, чтобы поговорила с коллегами, руководителями - я могу, но они все запуганы", - утверждает Саулиете.

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