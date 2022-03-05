От Covid-19 в Латвии скончались еще 25 человек, выявлено 7754 новых случая

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

13 человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека - в возрасте от 90 до 99 лет;

18 из них не закончили курс вакцинации или не были вакцинированы, 7 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2895 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4859 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6252,8 случая.

Всего вчера было сделано 16 567 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,8%.