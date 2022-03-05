Сб, 5.03.2022
Дорогие, проснитесь! Вас кормят этой пропагандой против вашей воли! Интарс Бусулис, певец
Интарс Бусулис, певец

От Covid-19 в Латвии скончались еще 25 человек, выявлено 7754 новых случая

Covid-19. Иллюстративное фото ФОТО: Remo Tõnismäe

За минувшие сутки в Латвии выявлено 7754 новых случая Covid-19, получены данные о 25 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • пять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • 13 человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • три человека - в возрасте от 90 до 99 лет;

18 из них не закончили курс вакцинации или не были вакцинированы, 7 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2895 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4859 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6252,8 случая.

Всего вчера было сделано 16 567 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 697 548 жителей Латвии, скончались 5333 человека.

Последние новости

НАВЕРХ
Back