От Covid-19 в Латвии скончались еще 25 человек, выявлено 7754 новых случая
За минувшие сутки в Латвии выявлено 7754 новых случая Covid-19, получены данные о 25 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 7754 новых случая Covid-19, получены данные о 25 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
18 из них не закончили курс вакцинации или не были вакцинированы, 7 были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2895 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4859 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6252,8 случая.
Всего вчера было сделано 16 567 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 697 548 жителей Латвии, скончались 5333 человека.