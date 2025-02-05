В опубликованном во вторник интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский отметил, что его личное отношение к Пурину в данном случае не имеет значения.

"Я считаю его врагом и, если честно, думаю, что он тоже считает меня врагом", - добавил президент Украины.

Он также признал, что сейчас Украина не может вернуть все захваченные Россией территории и "не может потерять пять миллионов человек во имя такого результата, который может и не наступить".

Но при этом президент подчеркнул, что не может "нарушить клятву, данную тем, кто отдал свою жизнь в этой войне".

Нельзя нарушать конституцию и признавать оккупированные территории частью России, добавил Зеленский.

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