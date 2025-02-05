Азартные игры планируется запретить почти на всей территории Риги, предусматривает проект новых обязательных правил Рижской думы.
Рижская дума планирует запретить азартные игры почти по всему городу
В правилах будут определены зоны, где азартные игры будут запрещены. Главная цель правил - сделать Ригу свободной от азартных игр, заявил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис.
Места организации азартных игр будет запрещено размещать в муниципальных объектах недвижимости, центрах микрорайонов, памятниках культуры и на их территориях, в защитных зонах, а также на территориях с охраняемой застройкой, определенных территориальной планировкой Риги.
Размещать места азартных игр будет запрещено на территориях учебных заведений и в радиусе 300 метров от них, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзале, в аэропорту, пассажирских портах и в радиусе 500 метров от них, в радиусе 300 метров от остановок общественного транспорта, а также на территориях частной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки и в радиусе 300 метров от границ этих зон.
С учетом планируемых ограничений места азартных игр можно будет размещать только на нескольких небольших территориях, например, в Дрейлини, Мукупурвсе, возле аэропорта и в некоторых промышленных зонах.
Кирсис сообщил, что новые обязательные правила планируется принять в марте, но решения о закрытии конкретных заведений азартных игр, скорее всего, придется принимать уже новой думе.
Руководитель Olympic Casino Latvia Юрис Целмарс, комментируя планируемые изменения, заявил, что они не направлены на обеспечение баланса интересов предпринимателей и общественности, на что в своих решениях указали Конституционный и Верховный суды.
По его мнению, полный запрет может привести к развитию новой ниши теневой экономики - нелегальных игорных залов.
"На данный момент такой проблемы нет, однако, если запретить работу этой легальной и строго контролируемой сферы, спрос потребителей начнут удовлетворять нелегальные заведения", - сказал Целмарс.
Латвийская ассоциация интерактивных игр напомнила депутатам самоуправления, что решения должны быть соразмерными и законными, иначе индустрия азартных игр будет вынуждена вновь обратиться в суд. "В результате ущерб отрасли и судебные издержки, возможно, придется компенсировать из городского бюджета", - предупредила ассоциация.
Представители отрасли неоднократно и последовательно выражали готовность сотрудничать с самоуправлением, чтобы разработать разумные решения и избежать затяжных судебных разбирательств, однако столичные власти пока не выразили желания прислушаться к мнению отрасли и сотрудничать с ней, подчеркнули в ассоциации.
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