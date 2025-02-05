Рижская дума планирует запретить азартные игры почти по всему городу

В правилах будут определены зоны, где азартные игры будут запрещены. Главная цель правил - сделать Ригу свободной от азартных игр, заявил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис.

Места организации азартных игр будет запрещено размещать в муниципальных объектах недвижимости, центрах микрорайонов, памятниках культуры и на их территориях, в защитных зонах, а также на территориях с охраняемой застройкой, определенных территориальной планировкой Риги.

Размещать места азартных игр будет запрещено на территориях учебных заведений и в радиусе 300 метров от них, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзале, в аэропорту, пассажирских портах и в радиусе 500 метров от них, в радиусе 300 метров от остановок общественного транспорта, а также на территориях частной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки и в радиусе 300 метров от границ этих зон.

С учетом планируемых ограничений места азартных игр можно будет размещать только на нескольких небольших территориях, например, в Дрейлини, Мукупурвсе, возле аэропорта и в некоторых промышленных зонах.