По словам члена правления Eesti Energia Кристьяна Кухи, большую часть подготовительных работ, необходимых для предоставления резервов частоты, предприятие завершило еще осенью прошлого года. В результате интенсивных усилий, предпринятых за последние несколько месяцев, к поддержке электросистемы готов и накопитель в Аувере.

Незадолго до десинхронизации с контролируемой Россией так называемой цепи БРЭЛЛ, 31 января, электростанция Аувере была остановлена ​​из-за технических проблем, однако ее работу восстановили вечером ​​во вторник, 4 февраля, и в течение 24 часов она должна выйти на полную мощность.

Во вторник из-за технических проблем был остановлен и шестой энергоблок Эстонской тепловой электростанции в Нарве. Его работу планируется возобновить в четверг, 6 февраля, после ремонта.

Информация о неполадках на электростанции вызвала беспокойство в эстонском обществе, где и без того высказывались опасения по поводу запланированной десинхронизации, возможных проблем с электроснабжением и роста цен на электроэнергию.

Eesti Energia является крупнейшим поставщиком услуг ручного и автоматического восстановления частоты в Эстонии, а производственные мощности предприятия позволяют выполнять требования Европейской платформы управления частотами по обеспечению как резерва ручного восстановления частоты (mFRR), так и резерва автоматического восстановления частоты (aFRR).

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